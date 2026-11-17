TRI FAKTORA DOVELA DO KOLAPSA SISTEMA: "Majkrosoft" objavio preliminarni izveštaj
KOMPANIJA "Majkrosoft" utvrdila je glavne uzroke globalnog prekida rada koji je prošle nedelje onemogućio funkcionisanje servisa "autluk", "eksčejndž" i niza drugih ključnih poslovnih softverskih rešenja.
Ovaj gigant u oblasti poslovnog softvera objavio je preliminarni izveštaj u kojem su navedena tri faktora koja su dovela do 24-časovnog prekida rada servisa: greška u softveru stara više meseci, problemi sa internim vezama i kapacitet servera.
Prema rečima predstavnika kompanije "Majkrosoft", svaki od ovih faktora mogao je lako biti rešen zasebno, ali su zajedno doveli do ozbiljnog prekida rada koji je bilo teže sanirati.
Problemi su počeli u četvrtak, kada su korisnici u SAD prijavili prekid pristupa svojim "autluk" nalozima e-pošte. Kako se situacija nastavila i narednog dana, milioni ljudi širom sveta ostali su bez pristupa svojoj e-pošti, kao i drugim servisima u okviru paketa "ofis 365".
Zatvori nisu mogli da puštaju zatvorenike na slobodu, bolnice su prešle na vođenje evidencije na papiru, škole su izgubile kontakt sa roditeljima, a policijske stanice nisu mogle da primaju prijave o krivičnim delima.
Iz kompanije "Majkrosoft" su saopštili da je problem rešen i da su servisi ponovo uspostavljeni do subote, uz upućeno izvinjenje. Kompanija je navela da prekid rada nije bio posledica sajber napada.
(RT Balkan)
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