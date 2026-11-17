DANAŠNjA, konstitutivna sednica Narodne skupštine, započela je onako kako je Studentska lista najavila - pokazali su da su oni pristojni, kulturni, elita i da će promeniti atmosferu u Narodnoj skupštini i uneti prostojnost, navela je vršilac dužnosti predsednika Srbije Ana Brnabić na Iksu.

Foto: Narodna skupština Srbije/Miloš Miškov

- Naravno da nije - pokazali su tačno ko su i šta su. Vređali su sve poslanike koji se usuđuju da imaju mišljenje drugačije od Studentske liste, napadali su žene i uživali u tom teroru nad neistomišljenicima. Ne da nisu pokazali da će parlament biti drugačiji, već ovo što su oni uradili NIKO NIKAD nije uradio - da se okupi pored pripadnika garde i napada narodne poslanike dok ulaze na svoje radno mesto. To nikada nije bilo u našoj Srbiji. To je njihova sloboda i demokratija - postoji samo za one koji ih slušaju i žele da je oduzmu svima ostalima. Borićemo se protiv ovoga svakoga dana, svim snagama, svim srcem - navela je Ana Brnabić.

Današnja, konstitutivna sednica Narodne skupštine, započela je onako kako je Studentska lista najavila - pokazali su da su oni pristojni, kulturni, elita i da će promeniti atmosferu u Narodnoj skupštini i uneti prostojnost. Naravno da nije - pokazali su tačno ko su i šta su. Vređali su sve poslanike koji se usuđuju da imaju mišljenje drugačije od Studentske liste, napadali su žene i uživali u tom teroru nad neistomišljenicima. Ne da nisu pokazali da će parlament biti drugačiji, već ovo što su oni uradili NIKO NIKAD nije uradio - da se okupi pored pripadnika garde i napada narodne poslanike dok ulaze na svoje radno mesto. To nikada nije bilo u našoj Srbiji. To je njihova sloboda i demokratija - postoji samo za one koji ih slušaju i žele da je oduzmu svima ostalima. Borićemo se protiv ovoga svakoga dana, svim snagama, svim srcem. — Ana Brnabic (@anabrnabic) November 17, 2026

Podsećamo, pristalice Studentske liste napali su danas glumicu Lidiju Vukićević i druge narodne poslanike. Lidiju Vukićević su pristalice SL polile jogurtom po kosi na stepenicama na glavnom ulazu u parlament.

Lider opozicije Aleksandar Vučić rekao je na konferenciji za medije uoči konstitutivne sednice da je oko 560 prisutnih predstavnika studentsko-blokaderske liste napadalo narodne poslanike koji drugačije misle. Istakao je da je fizički napadnuta Lidija Vukićević koju su vukli za kosu i za struk i polili je jogurtom.

- Ja ću govoriti o mnogim stvarima u Narodnoj skupštini, samo mora da se zna ko je ovo organizovao. Ovo nije palo s neba, ovo nisu slučajni pojedinci, ovo su ljudi koji su pozvani da dođu i da naprave nered. Ovo su ljudi koji su sinoć pozvani da dođu u Pionirski park i da dođu ispred Narodne skupštine. Pozvala ih je Studentska lista i ti ljudi su napali narodne poslanike. Ako se narodni poslanik ne oseća sigurno ispred Narodne skupštine i u ovom visokom domu, onda vam je jasno o kakvoj demokratiji je reč - rekao je Vučić.

Lidiju je napala Marija Radovanović, nekadašnja sekretarka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.