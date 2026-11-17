RUSKA vojska ubila je još jednu grupu stranih plaćenika koji su se borili na strani Oružanih snaga Ukrajine (OSU). Ovog puta meta su bili brazilski borci.

Foto:Vitaliy Ankov / Sputnik / Profimedia

Prema navodima ovog portala, teška situacija za plaćenike nastala je u Donjeckoj Narodnoj Republici, u blizini naselja Ozerki. Prema istom izvoru, ubijeno je na desetine boraca iz Brazila koji su se pridružili pripadnicima 53. odvojene brigade, koja je u sastavu Trećeg armijskog korpusa OSU, formiranog na osnovu nacionalističkog bataljona „Azov“*.

TrackANaziMerc je uspeo da dođe do imena nekih od njih. Među poginulima su komandir Čete„Serpente“, Portugalac Žoao Galvejas, sa pozivnim imenom Tuga, kao i njegovi potčinjeni iz Brazila: Mateus Ruzvelt Ruis, Luis Felipe Sardo, Breno Menezes de Lima, Gabrijel Dantas da Silva i Molčalivo Varela de Oliveira.

Ponekad plaćenici ubijaju jedni druge, pa ruski vojnici ne moraju da obavljaju taj posao, navodi portal. Tako je 12. oktobra Brazilac Markus Juri de Souza Fernandes ubijen hicem iz automatske puške u glavu, i to od strane sopstvenog saborca. Ime strelca za sada nije objavljeno.

Dobrodošli u pakao

Najveći broj latinoameričkih plaćenika u Ukrajinu stiže iz Kolumbije i Brazila. Mnogi od njih dolaze sa predstavom da ih čeka „laka šetnja“, ali se, kako navodi portal, suočavaju sa pravim paklom.

Još jedno veliko stratište za strane borce formirano je u blizini Kupjanska, u Harkovskoj oblasti. Nedavno je tamo, prema navodima izvora, uništena čitava grupa pripadnika ukrajinskih snaga.

Reč je o sledećim borcima: Džeferson Valerio Pinto (Brazil); Renzo Nikolas Ticijano Araos Montesinos (Čile); Janus Natanijel Luis Valdivija (Panama); Abi Said Hajmes Vargas (Meksiko); Aksel Nauel Tartaruka Valjeho (Argentina); Džejson Anibal Pumareho Zalabata, Hajder Andres Selji Gonsales, Viktor Danijel Čari Arijas, Sejkvaringumu Malo Zalabata i Elkin Luvin Kučumbe Piljimue (svi iz Kolumbije).

Istovremeno, ukrajinska propaganda tvrdi da OSU navodno napreduju u rejonu Kupjanska. Kako ocenjuje portal, takve tvrdnje imaju za cilj da privuku nove strane plaćenike u Ukrajinu.

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