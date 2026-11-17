LIDER opozicije Aleksandar Vučić obratio se danas pre početka konstitutivne sednice Narodne skupštine Srbije povodom jezivog nasilja koje su sprovodili simpatizeri studentske liste nad Lidijom Vukićević. Tom prilikom je istakao da je sramno što policija ni u jednom momentu nije reagovala.

Foto: N. Skenderija

- Posao policije nije da se dodvorava blokaderima, već da radi posao u skladu sa zakonom - napisao je Vučić.

- Podnećemo prijave protiv svih onih koji su u policiji bili odgovorni za obezeđenje reda i mira, neću da pričam o tome da rulja krene da prelazi ulicu, ugrožava saobraćaj i sve drugo radi šta hoće briga ih za pravila, jer to su oslobodioci koji su došli, imaju pravo da rade šta hoće. 'Mal vam ne rekoh kakvi su oslobodioci... Ide krivična prijava protiv svih koji su odgovorni u policiii sve dok ne krenu da rade svoj posao. Posao nije da se dodvorava već da rade u skladu sa zakonom - rekao je Vučić.

Opširnije u videu koji sledi:

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Podsećamo, jutros je ispred Narodne skupštine glumica Lidija Vukićević fizički napdanuta od strane simaptizera Studentske liste.

Nezvnično, Lidiju je napala Marija Radovanović, nekadašnja sekretarka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.