PRVI dan nove Skupštine doneo je stare slike, poručio je lider opozicije Aleksandar Vučić u video-obraćanju iz poslaničke klupe, ističući da je srećan što nije na strani onih koji tuku žene. Uz istorijsku paralelu iz 12. veka, Vučić je naglasio da Srbija uvek pobeđuje i poželeo da sve žene u zemlji budu slobodne i zaštićene od maltretiranja.

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- Iz skupštinskih klupa slušamo stručnjake koji nam poručuju da imamo mnogo važnija posla nego da radimo, a to je da promenimo mesta u Narodnoj skupštini. Ja sam spreman da sačekam koliko god da traje ova pauza. Ali sam srećan što nisam na strani onih koji tuku žene zbog drugačijeg mišljenja o Kosovu. Srećan sam što imamo ljude koji su spremni da se bore. I borićemo se - istakao je Vučić.

Vučić je zatim ispričao jednu priču.

- Andronikos Komnin, kada je 1183. godine dolazio na vlast, dočekan je kao čovek koji se otvoreno borio protiv korupcije. Međutim, već 1185. godine, isti oni koji su ga oduševljeno podržavali, ne samo da su ga zbacili sa vlasti već su ga na najstrašniji mogući način mučili i ubili. Siguran sam da se tako nešto ovde neće dogoditi, ali sam uveren da će razočaranje ljudi biti veliko, a da će, sa druge strane, naš otpor biti sve jači i sve žešći. Želim da sve žene u Srbiji budu slobodne i da ih niko nikada ne maltretira zbog toga što drugačije misle i što se bore za sebe. Ana, hvala što si snimala. Ana je veteran u Novom Sadu. Sami svoji majstori. Srbija pobeđuje i uvek će pobeđivati! - naglasio je Vučić.