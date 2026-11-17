RUSKE snage su pokrenule masovne udare dugog dometa na mete u nekoliko ukrajinskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi.

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Ministarstvo je u utorak navelo da su u noćnoj operaciji učestvovali dronovi i nekoliko vrsta raketa usmerenih na ukrajinske vojne proizvodne objekte, kao i na transportnu i energetsku infrastrukturu koju koriste kijevske snage.

Udari su bili usmereni na objekte u Kijevu i gradu Zaporožju (koji je pod kontrolom Ukrajine, u Zaporoškoj oblasti), kao i na Čerkasku i Dnjepropetrovsku oblast, navodi ministarstvo

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvestio je da su najmanje dva glavna mosta u ukrajinskoj prestonici pogođena tokom noći, dok je oštećenje kritične infrastrukture izazvalo nestanak struje u nekoliko naselja. Zvaničnici u Zaporožju i Dnjepru takođe su potvrdili štetu od ruskih udara.

U naknadnoj analizi ciljeva koju je objavilo rusko Ministarstvo odbrane, dva mosta u Kijevu su opisana kao ključne transportne veze za ukrajinski vojni teret. Ministarstvo je takođe identifikovalo dva industrijska objekta u prestonici kao ciljeve, navodeći da su oba bila uključena u proizvodnju dronova dugog dometa.

U Zaporožju su ruske snage ciljale fabriku koja proizvodi mlazne i turbomlazne motore za ukrajinske kamikaza dronove i rakete. U Čerkaskoj oblasti pogodile su fabriku radio-komponenti koje snabdevaju ukrajinskog proizvođača dronova i raketa Fire Point, navodi ministarstvo.

U Dnjepropetrovskoj oblasti cilj napada bila je fabrika koja se bavi proizvodnjom krstarećih raketa srednjeg i dugog dometa, kao i još jedan pogon koji proizvodi raketna goriva i eksplozive. Takođe je pogođena transformatorska stanica koja snabdeva vojne proizvodne objekte, saopštilo je ministarstvo.

Na listi meta bila je i elektrana u Harkovu koja snabdeva električnom energijom vojne fabrike, kao i lučka infrastruktura i teretni brod u Odeskoj oblasti koji je navodno koristila ukrajinska vojska.

Sa druge strane, Ministarstvo je izvestilo da je tokom noći presrelo rekordnih 1.441 ukrajinski dron. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin rekao je da je oko 800 njih ciljalo rusku prestonicu.

Šef Krima Sergej Aksjonov takođe je izvestio o još jednom napadu na strateški važan most koji povezuje poluostrvo sa Krasnodarskim krajem preko Kerčkog moreuza.

Drugi napad u dva dana naveo je vlasti da obustave saobraćaj preko mosta, samo nekoliko sati nakon što je ponovo otvoren posle prethodnog incidenta. Obim štete se procenjuje.

