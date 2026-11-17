SUDAR VOZOVA U PRAGU: Najmaer 46 ljudi povređeno, četvoro u teškom stanju (VIDEO)
NAJMANjE 46 osoba povređeno je danas u sudaru dva putnička voza u blizini glavne železničke stanice u Pragu, od kojih je četvoro hospitalizovano u teškom stanju. Kako prenosi Radio Prag, 12 osoba je teže povređeno, a njih oko 30 zadobilo je lakše povređeno.
Svi putnici iz oba voza u međuvremenu su evakuisani.
Ministar saobraćaja Češke, Ivan Bednarik, opisao je sudar kao veoma ozbiljan incident, naglasivši da je zbrinjavanje povređenih trenutni prioritet.
Železnički saobraćaj na toj pruzi je obustavljen, dok se vozovi na dugim relacijama preusmeravaju na druge železničke stanice u Pragu, saopštila je Uprava čeških železnica. Očekuje se da će prekid trajati nekoliko sati i da će uticati na desetine polazaka.
"Češke železnice" su saopštile da će putnicima iz oba voza isplatiti odštetu za telesne povrede i materijalnu štetu nastalu usled nesreće.
(Tanjug)
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