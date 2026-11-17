PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin je obavešten o napadu na Krimski most, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov za list "Izvestija".

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Prema rečima portparola, biće izrađen konkretan plan, a takođe će se utvrditi redosled i vremenski okvir za izvođenje radova na obnovi.

- Nema sumnje da će most biti obnovljen – i biće čak bolji nego što je bio ranije - izjavio je Peskov.

Zelensky published a video of the moment the Crimean Bridge was hit According to him, Ukrainian forces struck both the road and railway sections of the bridge using drones and missiles. Ukrainian Neptune and Flamingo missiles were involved in the operation. https://t.co/nT32fCwBh3 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 17, 2026

Oružane snage Ukrajine su 16. i 17. novembra izvele napade na Krimski most, što je dovelo do obustave železničkog i drumskog saobraćaja.

Istražni komitet je pokrenuo krivični postupak zbog terorističkog akta. Istražitelji trenutno utvrđuju okolnosti incidenta i identifikuju osobe umešane u ovaj zločin.

(RT Balkan)

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