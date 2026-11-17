KREMLJ NAJAVIO KONKRETAN PLAN: Krimski most će biti obnovljen i biće bolji nego ranije
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin je obavešten o napadu na Krimski most, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov za list "Izvestija".
Prema rečima portparola, biće izrađen konkretan plan, a takođe će se utvrditi redosled i vremenski okvir za izvođenje radova na obnovi.
- Nema sumnje da će most biti obnovljen – i biće čak bolji nego što je bio ranije - izjavio je Peskov.
Oružane snage Ukrajine su 16. i 17. novembra izvele napade na Krimski most, što je dovelo do obustave železničkog i drumskog saobraćaja.
Istražni komitet je pokrenuo krivični postupak zbog terorističkog akta. Istražitelji trenutno utvrđuju okolnosti incidenta i identifikuju osobe umešane u ovaj zločin.
(RT Balkan)
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