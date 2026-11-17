"TAMO GDE SE NATO POJAVI, NIŠTA DOBRO SE NE DEŠAVA" Lavrov upozorio: Aktivno se šire, ne kriju svoje ciljeve
NATO se aktivno širi azijsko-pacifičkim regionom i ne skriva ciljeve, izjavio je ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov na konferenciji za novinare na Samitu Istočne Azije u Manili.
- Sada naše zapadne kolege pokušavaju da potkopaju i slome inkluzivnu arhitekturu koja je otvorena za sve i zasnovana na konsenzusu. Pokušavaju da uvuku pojedine zemlje ASEAN-a u neke zatvorene vojne blokove, dovlače u ovaj region i arhitekturu NATO-a. Prilično otvoreno govore o tome da evroatlantski savez treba da bude neodvojivo povezan sa našim regionom, jer je bezbednost evroatlantskog i indo-pacifičkog regiona, nedeljiva - rekao je Lavrov.
On se osvrnuo na to da iz NATO-a dolaze izjave da u trenutnim okolnostima pretnje članovima Alijanse dolaze iz Jugoistočne Azije, Južnog kineskog mora, Kineskog moreuza i tako dalje.
- Taj proces je u toku. NATO se aktivno širi tim regionom, ne skrivajući da je njihov cilj da obuzdaju Narodnu Republiku Kinu. Svi to razumeju - istakao je Lavrov.
Osim toga, kako ističe, smislili su i novu koncept – da stvore vojnu infrastrukturu po uzoru na NATO, pod nazivom Organizaciju indo-pacifičkog ugovora.
- Na sve to smo obratili pažnju, upozorili na bavljenje takvim razbijanjem inkluzivne konsenzusne arhitekture koja je stvarana decenijama - istakao je ministar.
On je izrazio uverenje da se ovi procesi neće zaustaviti.
- Tamo gde se NATO pojavi, ništa dobro se ne dešava – i agresija protiv Iraka, agresija protiv bivše Jugoslavije i mnoge druge avanture poput Libije... Svuda gde je NATO izlazio iz teritorije svojih članica, sprovodio vojne i poprilično agresivne misije, ni u jednoj od tih tačaka – gde je NATO ulazio sa oružjem u rukama - situacija nije postala bolja, već upravo suprotno. Svuda su se pojavile veoma duboke krize - objasnio je Lavrov.
Prema njegovim rečima, tako je pričinjena značajna šteta.
(RT Balkan)
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