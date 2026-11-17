ZAMENIK predsednika SRS Aleksandar Šešelj izjavio je danas da je napad na narodnog poslanika liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Lidiju Vukićević "brutalan i kukavički".

FOTO N. Skenderija

- Brutalan i kukavički napad na narodnog poslanika uz navijanje i odobravanje poslanika nove vlasti pokazuje da njima ne smeta linč rulje i da oni tako zamišljaju demokratiju i vladavinu prava. Kad ih prođe ta euforija, može lako da im se desi da i sami budu žrtve takvog bezobzirnog ponašanja, svaka revolucija jede svoju decu. O tome treba da razmišljaju u svakom trenutku - kazao je Aleksandar Šešelj.

Foto: V. Danilov

Podsećamo, pristalice Studentske liste napali su danas glumicu Lidiju Vukićević i druge narodne poslanike. Lidiju Vukićević su pristalice SL polile jogurtom po kosi na stepenicama na glavnom ulazu u parlament.

- Mislim da je to dokaz o instrumentalizaciji psihopata. Videli smo jedan primer juče kada je jedan potpuni ludak krenuo nožem na TV ekipu Informer TV, danas je jedna ludakinja polila jogurtom Lidiju Vukićević. Lidija je žena u zrelim godinama i zaista ne zaslužuje jedno takvo neprimereno ponašanje. To je neuspešan pokušaj poniženja Lidije Vukićević i vratiće se kao bumerang Studentskoj listi - rekao je ranije predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj za portal "Večernjih novosti".

Foto: N. Skenderija

Lider opozicije Aleksandar Vučić rekao je na konferenciji za medije uoči konstitutivne sednice da je oko 560 prisutnih predstavnika studentsko-blokaderske liste napadalo narodne poslanike koji drugačije misle. Istakao je da je fizički napadnuta Lidija Vukićević koju su vukli za kosu i za struk i polili je jogurtom.

- Ja ću govoriti o mnogim stvarima u Narodnoj skupštini, samo mora da se zna ko je ovo organizovao. Ovo nije palo s neba, ovo nisu slučajni pojedinci, ovo su ljudi koji su pozvani da dođu i da naprave nered. Ovo su ljudi koji su sinoć pozvani da dođu u Pionirski park i da dođu ispred Narodne skupštine. Pozvala ih je Studentska lista i ti ljudi su napali narodne poslanike. Ako se narodni poslanik ne oseća sigurno ispred Narodne skupštine i u ovom visokom domu, onda vam je jasno o kakvoj demokratiji je reč - rekao je Vučić.

Lidiju je napala Marija Radovanović, nekadašnja sekretarka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.