Srpski fudbalski trener Marko Mitrović nalazi se u najužem krugu kandidata za novog selektora reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država.

AP Photo/Maddy Grass

Mesto na klupi nacionalnog tima SAD ostalo je upražnjeno nakon što je Maurisio Poketino napustio selekciju i preuzeo Mančester junajted.

Budući da je angažman Pepa Gvardiole u ovom trenutku nerealan, američki savez je pažnju usmerio ka Mitroviću, koji već godinama uspešno gradi karijeru u tamošnjem sistemu.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, Zemuna i brojnih drugih klubova trenerski put je započeo u Banatu i Napretku, a radio je i u mlađim kategorijama Fudbalskog saveza Srbije.

Poseban pečat ostavio je kao dugogodišnji pomoćnik Veljka Paunovića u Čikago Fajeru i engleskom Redingu.

U Sjedinjenim Državama se potpuno afirmisao vodeći omladinske selekcije do 19, 20 i 23 godine, dok je u seniorskom timu bio asistent Bi Džeju Kalahanuu i Entoniju Hadsonu. Od novembra 2025. godine sa velikim uspehom predvodi Nju Ingland, sa kojim trenutno zauzima visoko treće mesto na Istoku u MLS ligi.

