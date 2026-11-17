Srbin novi selektor SAD?
Srpski fudbalski trener Marko Mitrović nalazi se u najužem krugu kandidata za novog selektora reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država.
Mesto na klupi nacionalnog tima SAD ostalo je upražnjeno nakon što je Maurisio Poketino napustio selekciju i preuzeo Mančester junajted.
Budući da je angažman Pepa Gvardiole u ovom trenutku nerealan, američki savez je pažnju usmerio ka Mitroviću, koji već godinama uspešno gradi karijeru u tamošnjem sistemu.
Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, Zemuna i brojnih drugih klubova trenerski put je započeo u Banatu i Napretku, a radio je i u mlađim kategorijama Fudbalskog saveza Srbije.
Poseban pečat ostavio je kao dugogodišnji pomoćnik Veljka Paunovića u Čikago Fajeru i engleskom Redingu.
U Sjedinjenim Državama se potpuno afirmisao vodeći omladinske selekcije do 19, 20 i 23 godine, dok je u seniorskom timu bio asistent Bi Džeju Kalahanuu i Entoniju Hadsonu. Od novembra 2025. godine sa velikim uspehom predvodi Nju Ingland, sa kojim trenutno zauzima visoko treće mesto na Istoku u MLS ligi.
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