LIDER OPOZICIJE RASKRINKAVA SVE LAŽI! Vučić uoči Skupštine najavio: Čućete ko je hteo da izaziva građanski rat i kako sam sprečio sukobe
MNOGO laži sam se naslušao o izbornoj noći. O svim detaljima govoriću u Narodnoj skupštini. Ali, da znate, sve što su rekli je notorna neistina. Posle zatvaranja biračkih mesta nisam imao nijedan telefonski poziv, a tokom dana samo jedan razgovor o situaciji u Lazarevcu. Studenti blokaderi, prekinite da lažete ili mi kažite ko me je to upozorio na bilo šta. Maca pojela jezik.
Ovo je juče u objavi na svom instagram nalogu poručio lider opozicije Aleksandar Vučić, reagujući na izjavu bivše belgijske ambasadorke u Srbiji:
- Revolucionari i njihovi pomagači ne razmišljaju o lažima koje izgovaraju. Najbrutalnija laž? RTS-ovska, prava TV Bastilja je: neko je rekao da sam ja "želeo" nešto da izazovem u izbornoj noći, ali su me oni sprečili. Reč je o notornoj laži. Tokom celog dana imao sam samo jedan kontakt, ali to je bilo mnogo pre nego što su biračka mesta zatvorena, gde su me pitali šta se zbiva u Lazarevcu jer je tamo bio neki incident, a ja sam govorio o drugim napadima na naše aktiviste, ništa više.
Vučić je precizirao da ga niko nije pozvao od 20 časova.
- Niko mi reč nije rekao, sam sam priznao izborni rezultat, i imam 12 komandanata kojima sam to saopštio, da ću da priznam izborni rezultat, i u vojsci i u policiji, i svima je sve jasno. Ali ne mogu bedno lažljivi ljudi da beže i da se sklone od sopstvenih laži, od sopstvenih neistina, iz jednog prostog razloga, nemaju šta Srbiji da ponude. I kad nemate šta Srbiji da ponudite, onda vam preostaje samo laž. Budite uz Narodnu skupštinu, biće zanimljivo da čujete kakva je stvarna istina, i šta je ko radio, i ko je hteo da izaziva građanski rat, i kako sam sprečio sukobe i građanski rat, i sačuvao stabilnost Srbije, uprkos haosu koji su, zbog toga što nemaju politiku, nastavili posle toga da provode u Srbiji. Živela Srbija, i istina uvek pobeđuje - zaključio je lider opozicije.
Šta je tačno rekla DenisDOSKORAŠNjI lider Srbije Aleksandar Vučić povukao je u izbornoj noći bezbednosne snage iz Pionirskog parka zahvaljujući Evropskoj uniji, koja je na njega izvršila pritisak da ne započne nešto što bi moglo da se završi građanskim ratom - izjavila je za televiziju Insajder bivša ambasadorka Belgije u Beogradu Denis de Hauer.
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