Odbio Srbiju i Zvezdu, pa mu lupili šamar za ceo život!
Jedan od najboljih mladih fudbalera u Republici Srpskoj Matej Deket imao je silnu želju da debituje za reprezentaciju BiH, ali mu ona neće biti ostvarena.
Podsećanja radi, Matej Deket povezivao se i sa reprezentacijom Srbije i Crvenom zvezdom, ali je on sam izričito odbio bilo kakvu mogućnost da igra za Orlove, istakavši da mu je želja selekcija BiH.
Međutim, momak od 17 godina i velika zvezda Borca iz Banjaluke moraće da popričeka na priliku da zaigra u dresu BiH. Selektor te reprezentacije Sergej Barbarez držao ga je na klupi u meču protiv Švedske u Ligi nacija pre neki dan, dok ga je za današnji duel protiv Rumunije ostavio van protokola.
Očekivalo se da će Matej Deket debitovati na jednoj od navedene dve utakmice, ali... Makar da upiše prvu zvaničnu utakmicu, ali izgleda on nije toliko važan za BiH fudbal, kao što se mislilo.
Nisu baš srećni u Borcu iz Banjaluke na ovakav odnos prema svom talentovanom fudbaleru, a deluje da ni mladi Matej Deket nije očekivao ovakav rasplet. Nedeljama unazad mladi fudbaler je na svom ličnom instagram profilu pisao kako mu je želja da obuče dres A tima selekcije BiH. Ali... Deluje da u Sarajevu imaju neke druge zamisli. Momku je izvesno poslata jasna poruka.
Sergej Baraberz prijavio je 23 fudbalera za utakmicu protiv Rumunije, i deluje nestvarno da među njima nije bilo mesta za najperspektivinijeg fudbalera Republike Srpske.
Posebno što je birao između 24 fudbalera, pa je prosto neverovatno da je baš onaj koji je morao da bude precrtan bio upravo Matej Deket.
Da podsetimo, kako su pisali mediji iz Republike Srpske i BiH Matej Deket ima ukrajinsko poreklo i zbog toga je želeo da igra za reprezentaciju BiH. Imao je određene kontakte sa ljudima iz FS Srbije, međutim njegovi otac i majka nisu želeli da on obuče dres Orlova. Isto tako, mladi fudbaler nije hteo ni u Crvenu zvezdu, iako je imao ponudu sa Marakane.
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