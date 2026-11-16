NEBO od Crnog mora do Moskve tokom noći bilo je ispunjeno stotinama ukrajinskih dronova, zbog čega je ruska protivvazdušna odbrana satima bila angažovana, prenosi Asošijeted pres.

foto: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Do svitanja u ponedeljak, ruska vojska saopštila je da je oborila 1.336 dronova. To je najveći broj bespilotnih letelica koje je ruska vojska oborila od početka sveobuhvatne invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

S druge strane, ruska vojska pojačala je raketne i dronske napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, nastojeći da poremeti snabdevanje strujom i toplotnom energijom sa dolaskom zime.

Intenziviranje vazdušnih napada usledilo je nakon nedelje u kojoj je ostvaren mali napredak u prvim pregovorima uz posredovanje SAD u poslednjih devet meseci.

Asošijeted pres analizira rusku protivvazdušnu odbranu i izazove sa kojima se suočava u odbijanju ukrajinskih napada.

OGROMNA TERITORIJA RUSIJE OTEŽAVA ODBRANU OD NAPADA

Rusija ima veću teritoriju od bilo koje druge zemlje na svetu, a njena zaštita predstavlja veliki izazov uprkos ogromnom arsenalu sistema protivvazdušne odbrane.

„Ruski sistem protivvazdušne odbrane, kao i mnogi drugi sistemi širom sveta, nije nužno projektovan tako da štiti celokupnu teritoriju Rusije i sve vazdušne pravce koji vode ka zemlji“, rekao je Tomas Vitington, saradnik istraživačkog instituta Kraljevskog instituta za ujedinjene službe (RUSI).

RUSIJA TVRDI DA JE PROŠLOG MESECA PRESRELA VIŠE OD 19.000 DRONOVA, UKRAJINA POJAČAVA NAPADE

Ruska vojska saopštila je da je prošlog meseca presrela više od 19.000 bespilotnih letelica, dok Ukrajina intenzivira napade na rusku teritoriju.

Ukrajinski dronovi lete brzinom od oko 150 kilometara na čas, ali se kreću na veoma malim visinama, što radarima otežava njihovo otkrivanje.

Njihov domet omogućava im da gađaju ciljeve duboko unutar Rusije. U jednom od nedavnih napada pogodili su rafineriju nafte u Omsku, u istočnom Sibiru, udaljenu oko 2.500 kilometara od granice.

Iako je njihova nosivost relativno mala i iznosi oko 50 kilograma, velika preciznost omogućava im da nanesu ozbiljnu štetu takvim postrojenjima i drugoj infrastrukturi.

Ukrajina je koristila i krstareće rakete velikog dometa „Flamingo“, koje mogu da dostignu brzinu do 950 kilometara na čas i nose znatno teži bojevi teret. Međutim, Kijev raspolaže manjim brojem ovih raketa nego dronova.

Kao i u prethodnim napadima, broj ukrajinskih dronova za koje je Rusija u ponedeljak rano ujutru saopštila da ih je oborila nije bilo moguće nezavisno potvrditi. Takođe, u zvaničnim izveštajima nije navedeno koliko je bespilotnih letelica uspelo da probije protivvazdušnu odbranu i pogodi svoje ciljeve.