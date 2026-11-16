LINDZI KOJA SE SUMNJIČI ZA UBISTVO SVOJE TROJE DECE OPET PRED SUDOM: Sudija doneo odluku kada će okončati najpoznatija aktuelna drama
LINDZI Klensi, žena iz američke savezne države Masačusets optužena za ubistvo svoje troje dece, ponovo će se naći pred sudom sledeće godine, odlučio je sudija, nakon što porota u prethodnom postupku nije uspela da donese jednoglasnu odluku u slučaju koji je privukao veliku pažnju javnosti.
Sudija je zakazao početak novog suđenja za 29. mart 2027. godine, iako okružni tužilac nije izričito saopštio sa kojim će se optužbama Klensi suočiti.
Tužilaštvo je saopštilo da želi suđenje pred porotom, dok je odbrana navela da to tumači kao nagoveštaj da će se Klensi (36) ponovo suočiti sa optužbama za ubistvo prvog stepena.
Petogodišnja Kora, trogodišnji Doson i osmomesečni Kalan zadavljeni su u porodičnoj kući 24. januara 2023. godine. Odbrana tvrdi da je Klensi patila od teške postporođajne psihoze.
„Mislim da se između redova može zaključiti da je, kada kažu da će za ovaj slučaj biti potrebna porota, okružni tužilac posredno poručio da namerava da nastavi postupak po optužnicama za ubistvo prvog stepena. Zato ćemo odrediti datum suđenja“, rekao je advokat odbrane Kevin Redington na ročištu u ponedeljak.
Tužilaštvo je predložilo da suđenje počne u maju, ali je sudija Vilijam Salivan odlučio da to bude u martu. Predviđeno je da se sudija penzioniše u junu.
Klensi je u prvom postupku bila optužena po tri tačke za ubistvo prvog stepena, što podrazumeva namerno i unapred smišljeno lišavanje druge osobe života.
Okružni tužilac još nije zvanično potvrdio da će ponovo pokrenuti postupak po optužbama za ubistvo prvog stepena. Bi-Bi-Si je zatražio komentar od kancelarije okružnog tužioca.
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