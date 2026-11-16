IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu upozorio je danas da, kako je rekao, iranski raketni, teroristički i nuklearni programi predstavljaju pretnju, ne samo Izraelu već i Evropi.

AP Photo/Ohad Zwigenberg

On je to izjavio tokom zajedničkog obraćanja sa premijerom Češke Andrejem Babišem, koji boravi u poseti Jerusalimu, istovremeno ističući značaj odbrambene saradnje dve zemlje, prenosi Tajms of Izrael.

-Iranske rakete ne zaustavljaju se na granicama Izraela. Isto važi i za iranski terorizam. Ni njegove nuklearne ambicije ne poznaju granice. Evropa nije posmatrač. Evropa je meta, rekao je Netanjahu na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka dve vlade.

Netanjahu je pohvalio Prag zbog podrške Izraelu, istovremeno kritikujući druge evropske vlade zbog njihovog stava prema izraelskim vojnim operacijama.

-Neki u Evropi radije osuđuju Izrael nego što se suprotstavljaju terorizmu, rekao je Netanjahu, dodajući da Češka "odbija da meša dobro i zlo".

Izraelski premijer tvrdi da je svojim vojnim uspesima "promenio lice Bliskog istoka" nakon napada koje je Hamas predvodio 7. oktobra 2023. godine.

Među tim uspesima naveo je i operacije protiv iranskog nuklearnog programa i programa balističkih raketa, istovremeno priznajući da "posao još nije završen".

-Zajedno, sa drugima za koje se nadam da će nam se pridružiti, branićemo našu zajedničku civilizaciju. Upravo je to ono što je zaista na kocki, rekao je Netanjahu.

Babiš je, sa svoje strane, izrazio interesovanje za proširenje odbrambene saradnje sa Izraelom, pohvalivši izraelsku tehnologiju protivvazdušne odbrane i iskustvo stečeno na bojnom polju.

Češki premijer sastaće se tokom boravka u Izraelu i sa predsednikom stranke Jašar Gadijem Ajzenkotom, kojem je poveren zadatak da formira narednu vladajuću koaliciju, kao i sa drugim visokim izraelskim zvaničnicima, rekao je za Tajms of Izrael izvor koji ima saznanja o tome.

(Tanjug)

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