DVOJICA mladića iz opštine Orahovac izgubilo je život u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj. Vest o njihovoj smrti saopštio je predsednik opštine Orahovac Smajlj Latifi.

Foto: hernandez jose maria/Alamy/Profimedia

- Duboko sam potresen vešću o tragičnoj smrti u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj dvojice mladića iz opštine Orahovac, Learta Morine iz Sopnića i Berhana Zeke iz Donjeg Potočana. U svoje ime i u ime opštine Orahovac, saosećamo sa vašim velikim bolom. Upućujem najiskrenije saučešće porodicama Morina i Zeka, njihovim rođacima i prijateljima zbog ovog velikog gubitka. Neka Leart i Berhan počivaju u miru - napisao je Latifi na Fejsbuku.

Nesreća se dogodila u nedelju na auto-putu B311 u Erbahu, gde je došlo do direktnog sudara dva automobila.

U nesreći su stradale tri osobe. Najpre su život izgubili osamnaestogodišnjak i devetnaestogodišnjak, obojica vozači, dok je u nedelju uveče od zadobijenih povreda preminuo i dvadesetšestogodišnji muškarac.

U nesreći je povređena i dvadesetšestogodišnja žena.

(Koha)