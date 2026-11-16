POGINULA DVOJICA MLADIĆA IZ ORAHOVCA U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI U NEMAČKOJ: U direktnom sudaru troje stradalih (FOTO)
DVOJICA mladića iz opštine Orahovac izgubilo je život u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj. Vest o njihovoj smrti saopštio je predsednik opštine Orahovac Smajlj Latifi.
- Duboko sam potresen vešću o tragičnoj smrti u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj dvojice mladića iz opštine Orahovac, Learta Morine iz Sopnića i Berhana Zeke iz Donjeg Potočana. U svoje ime i u ime opštine Orahovac, saosećamo sa vašim velikim bolom. Upućujem najiskrenije saučešće porodicama Morina i Zeka, njihovim rođacima i prijateljima zbog ovog velikog gubitka. Neka Leart i Berhan počivaju u miru - napisao je Latifi na Fejsbuku.
Nesreća se dogodila u nedelju na auto-putu B311 u Erbahu, gde je došlo do direktnog sudara dva automobila.
U nesreći su stradale tri osobe. Najpre su život izgubili osamnaestogodišnjak i devetnaestogodišnjak, obojica vozači, dok je u nedelju uveče od zadobijenih povreda preminuo i dvadesetšestogodišnji muškarac.
U nesreći je povređena i dvadesetšestogodišnja žena.
(Koha)
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