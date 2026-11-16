PUCNJAVA U STAMBENOM KOMPLEKSU U NJUJORKU: Napadač zabarikadiran u zgradi, ima poginulih
TRI osobe, među kojima su i dva pripadnika obezbeđenja, ranjene su danas u pucnjavi u stambenom kompleksu u Njujorku, dok se osumnjičeni za pucnjavu i dalje nalazi u tom kompleksu.
U saopštenju se navodi da, prema prvim procenama, njihove povrede nisu opasne po život, preneo je AP.
Policija ističe da se osumnjičeni za pucnjavu nalazi zabarikadiran nakon incidenta u velikom stambenom kompleksu Koup siti, u njujorškoj četvrti Bronks.
Nadležni organi su apelovali na građane da izbegavaju to područje.
Policijska uprava Njujorka potvrdila je da su upucana dva službenika Odeljenja za javnu bezbednost kompleksa Koup siti, privatne službe koja obezbeđuje ovaj stambeni kompleks.
U njemu se nalazi više od 15.300 stanova u okviru stambenih zgrada i kuća u nizu, u kojima živi oko 50.000 stanovnika.
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