PARISKO TUŽILAŠTVO SUMNJIČI IRAN: Ova hakerska grupa stoji iza sajber-napada na frižidere u marketima
PARISKO tužilaštvo najavilo je danas da će pokrenuti sudsku istragu koja će biti usmerenana na iransku grupu Šahid Kaveh, za koju se sumnja da stoji iza sajber-napada na frižidere u francuskim supermarketima, koji se dogodio početkom oktobra.
Tužilaštvo je saopštilo da sumnjiči Iran za incident koji je prouzrokovao propadanje tona proizvoda, preneo je BFM TV.
-Nakon sprovedenih istraga, odeljenje za sajber kriminal pariskog tužilaštva otvara danas sudsku istragu zbog krivičnih dela prevare i neovlašćenog pristupa sistemu za automatsku obradu podataka u organizovanoj grupi, kao i oštećenja imovine sredstvima opasnim po ljude, izjavila je pariska tužiteljka Lor Bekio.
Prema njenim rečima, parisko tužilaštvo usmeriće istragu na šefa iranske grupe Šahid Kaveh, ofanzivne sajber jedinice povezane sa Elektronskim i sajber centrom Korpusa garde islamske revolucije.
-Na udaru su takođe i njegova dva zamenika, kao i sve druge osobe koje budu identifikovane, precizirala je Bekio.
Novi talas napada zabeležen je ovog meseca, kada je pogođeno više od 100 objekata širom Evrope, uključujući i frižidere koje koriste francuske banke krvi.
Zaposleni su zbog toga morali da prebace deo zaliha krvi u druge rashladne uređaje.
Ukoliko se sumnje potvrde, prema navodima Rojtersa, to bio bio jedan od najrazornijih sajber napada od početka rata sa Iranom u februaru, koji je obeležen nizom incidenata za koje se sumnja da su posledica hakerskih aktivnosti.
Napad se dogodio 11. oktobra, kada su hakeri preuzeli kontrolu nad sistemima za regulisanje temperature u komercijalnim frižiderima i zamrzivačima u stotinama objekata.
Pojedini uređaji su zbog promene temperature počeli da se pregrevaju, a neki su se i zapalili.
Zaposleni u supermarketima bili su prinuđeni da bacaju velike količine pokvarenog mesa i otopljenog sladoleda.
Vlasnik jednog francuskog lanca supermarketa procenio je da bi ukupna šteta od napada na nacionalnom nivou mogla da dostigne nekoliko desetina miliona evra.
Stručnjaci za sajber bezbednost ranije su ocenili da je napad verovatno bilo relativno lako izvesti, budući da su pojedini pogođeni uređaji bili zastareli ili su koristili neaktuelne verzije softvera, što ih je činilo ranjivijim na upade.
Sličan incident dogodio se i u Sjedinjenim Američkim Državama u avgustu, kada su frižideri u najmanje šest vojnih prodavnica ostali van funkcije.
Tanjug
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