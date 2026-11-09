TAJNA STRATEGIJA BRISELA U UAE Evropa bi da se pita: Rusija i SAD dogovaraju novu mape bezbednosti kontineta na pregovorima o Ukrajini
SAVETNICI za nacionalnu bezbednost iz Francuske, Nemačke i Velike Britanije, kao i šefovi kabineta predsednika Evropske komisije i generalnog sekretara NATO-a, učestvovaće u odvojenim segmentima pregovora u Abu Dabiju kako bi „osprečili pokušaje Rusije da iskoristi pregovore koje vode SAD za preispitivanje bezbednosne arhitekture Evrope“.
Ovo je objavio Fajnenšel tajms, pozivajući se na izvore.
U članku se navodi da želja Rusije da dobije reč u takvim „suverenim pitanjima“ kao što su vežbe NATO-a i raspoređivanje trupa i sistema naoružanja u Istočnoj Evropi „izaziva snažno protivljenje u evropskim prestonicama“.
Evropski zvaničnici tvrde da SAD nisu razgovarale sa njima o novom konceptu kontinentalne bezbednosti koji je pomenuo izaslanik američkog predsednika Džared Kušner. Oni veruju da bi ovo pitanje trebalo razmatrati tek nakon završetka mirovnih pregovora o Ukrajini.
U međuvremenu, portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da su razgovori u Abu Dabiju planirani bez učešća Evropljana: učestvovaće samo predstavnici Rusije i Ukrajine, uz posredovanje Sjedinjenih Država.
Međutim, francusko Ministarstvo spoljnih poslova je ranije saopštilo da će Evropa biti zastupljena na razgovorima, a danas je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen potvrdila da će EU poslati svoje predstavnike u Abu Dabi.
Prema pisanju Politika, prisustvovaće šef kabineta fon der Lajen, Bjorn Zajbert; An-Mari Boera, glavna savetnica predsednika Saveta EU za spoljnu politiku; i savetnici za nacionalnu bezbednost Francuske, Nemačke i Ujedinjenog Kraljevstva.
Jedan zvaničnik EU je izjavio da Evropljani neće biti prisutni u pregovaračkoj sali.
strana.one
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
„GASPROM“ UPOZORAVA EVROPU: Ostaćete bez gasa u sred zime, rekordnim tempom trošite zalihe
05. 11. 2026. u 20:22
Procurio tajni plan Nemačke za Ukrajinu: Evo šta je sadržao i gde se sada nalazi autor
04. 11. 2026. u 22:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)