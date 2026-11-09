TAJNA STRATEGIJA BRISELA U UAE Evropa bi da se pita: Rusija i SAD dogovaraju novu mape bezbednosti kontineta na pregovorima o Ukrajini

SAVETNICI za nacionalnu bezbednost iz Francuske, Nemačke i Velike Britanije, kao i šefovi kabineta predsednika Evropske komisije i generalnog sekretara NATO-a, učestvovaće u odvojenim segmentima pregovora u Abu Dabiju kako bi „osprečili pokušaje Rusije da iskoristi pregovore koje vode SAD za preispitivanje bezbednosne arhitekture Evrope“.

Foto: Isai Hernández / Panthermedia / Profimedia

Ovo je objavio Fajnenšel tajms, pozivajući se na izvore.

U članku se navodi da želja Rusije da dobije reč u takvim „suverenim pitanjima“ kao što su vežbe NATO-a i raspoređivanje trupa i sistema naoružanja u Istočnoj Evropi „izaziva snažno protivljenje u evropskim prestonicama“.

Evropski zvaničnici tvrde da SAD nisu razgovarale sa njima o novom konceptu kontinentalne bezbednosti koji je pomenuo izaslanik američkog predsednika Džared Kušner. Oni veruju da bi ovo pitanje trebalo razmatrati tek nakon završetka mirovnih pregovora o Ukrajini.

U međuvremenu, portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da su razgovori u Abu Dabiju planirani bez učešća Evropljana: učestvovaće samo predstavnici Rusije i Ukrajine, uz posredovanje Sjedinjenih Država.

Međutim, francusko Ministarstvo spoljnih poslova je ranije saopštilo da će Evropa biti zastupljena na razgovorima, a danas je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen potvrdila da će EU poslati svoje predstavnike u Abu Dabi.

Prema pisanju Politika, prisustvovaće šef kabineta fon der Lajen, Bjorn Zajbert; An-Mari Boera, glavna savetnica predsednika Saveta EU za spoljnu politiku; i savetnici za nacionalnu bezbednost Francuske, Nemačke i Ujedinjenog Kraljevstva.

Jedan zvaničnik EU je izjavio da Evropljani neće biti prisutni u pregovaračkoj sali.

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