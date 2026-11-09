Hapšenja i istraga

PRITVOR ZA 8 PRIPADNIKA MUP: Osumnjičenim za smrt, usled zlostavljnja i mučenja, Dalibora Dragijevića pre dve i po godine u PS Bor

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 11. 2026. u 19:09

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VIŠI sud u Nišu odredio je do 30 dana pritvor za osam pripadnika MUP-a, osumnjičenih da su u službenim prostorijama Policijske uprave u Boru tukli, zlostavljali i mučili Dalibora Dragijevića, koji je od zadobijenih povreda preminuo 7. aprila 2024. godine.

ПРИТВОР ЗА 8 ПРИПАДНИКА МУП: Осумњиченим за смрт, услед злостављња и мучења, Далибора Драгиjeвића пре две и по године у ПС Бор

Foto Ilustracija / D. Dozet

Nepravnosnažnim rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Nišu, protiv osumnjičenih N. P., J. K., M. Lj., B. M., I. T., M. S., M. B. i Z. Đ. određen je pritvor u trajanju do 30 dana, rečeno je u tom sudu.

Pritvor im je određen kako ne bi uticali na svedoke, kako ne bi ponovili krivično delo i zbog uznemirenja javnosti.

Svi osumnjičeni su prethodno na saslušanju izneli odbranu.

Oni su osumnjičeni da su izvršili krivično delo teška telesna povreda usled koje je nastupila smrt povređenog lica, u sticaju sa krivičnim delom zlostavljanje i mučenje u saizvršilaštvu, na štetu D. D., čija je smrt konstatovana 7. aprila 2024. godine u službenim prostorijama Policijske uprave u Boru, saopšteno je ranije iz Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Pokojni Dalibor Dragijević bio je brat Dejana Dragijevića, optuženog za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić, koji je uhapšen zajedno sa bratom nakon nestanka devojčice.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić

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