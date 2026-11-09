Mirković pred mečeve sa Poljskom i Severnom Makedonijom: "Dobro je da..."
Mlade srpske fudbalere očekuju prijateljske utakmice sa Poljacima i Severnom Makedonijom.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije će 12. novembra u Novom Sadu igrati protiv Severne Makedonije, a pet dana kasnije sastaće se sa Poljskom.
- Od momaka očekujem da budu motivisani i orni za rad - rekao je u Novom Sadu selektor "orlića, Zoran Mirković, uoči prijateljskih mečeva sa pomenutim reprezentacijama.
"Orlići" su danas u Novom Sadu počeli pripreme za predstojeće prijateljske utakmice.
- Dobro je da imamo široku bazu igrača, posebno mi je drago da su nam se priključili neki od reprezentativaca koji su dugo vremena odsustvovali zbog povreda. Očekuju nas dve utakmice - sa Severnom Makedonijom i Poljskom. Imamo devet ili deset igrača koji su u A selekciji, a imaju pravo nastupa za mladu reprezentaciju, to je lepo videti - dodao je Mirković za zvanični sajt FSS.
Na kraju je analizirao predstojeće rivale:
- Imamo ozbiljnog rivala u vidu Poljske, koja će učestvovati na EP. Imali su samo jedan poraz i to od Italijana u poslednjem meču kvalifikacija. Radi se o kvalitetnoj ekipi, koja igra atraktivan fudbal, postižu dosta golova i fizički su spremni, jaki i brzi. Sigurno da će to biti odličan test za nas. Severna Makedonija se nije plasirala na evropski šampionat, pa je sada u formiranju selekcije koja će igrati naredne kvalifikacije, uz fudbalere koji su u našem godištu. Predstoje nam dve odlične provere - istakao je Mirković.
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