ODBRANA TRAŽI OSLOBAĐANJE, TUŽILAC ROBIJU: Izricanje presude Belivuku, Miljkoviću i njihovim suprugama 25. decembra

U SPECIJALNOM sudu u Beogradu danas je za 25. decembar zakazano izricanje prvostepene presude Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i njihovim suprugama, optuženim za pranje novca stečenog od kriminala.

Foto: Libertas pres

Branilac Miljkovića, Belivuka, njihovih supruga i Đorđević, Dejan Lazarević je danas u završnoj reči predložio sudu da ih oslodi od krivice, navodeći da oni nisu izvršili krivična dela koja su im stavljena na teret.

Lazarević je detaljno obrazložio na koji način su oni stekli novac koji su kasnije uložili u nekretnine, automobile i ostale stvari.

Advokat Miljana Perendija, branilac Filipa Ivanovskog je rekla da je jedini ishod oslobađajuća odluka, ističući da je kupovina stana, koji je na ime njegove supruge optužene Marije Ivanovski, bila legalna.

Oslobađajuću presudu je tražio i branilac Marije Ivanovski.

Belivuk je u završnoj reči danas rekao da je novac zaradio legalno radeći razne poslove, detaljno navodeći koji su to poslovi, a koje je pominjao tokom iznošenja odbrane.

Njegova supruga Bojana Belivuk je izjavila da su njih dvoje štedeli i da je sve što imaju zakonito.

Miljković takođe tvrdi da je novac zaradio legalno, baveći se poslovima obezbeđenja.

Tužilaštvo je na prethodnom suđenju u završnoj reči za Belivuka i Miljkovića tražio od suda da ih osudi na kazne zatvora ne manje od pet godina i po milion i po dinara, dok je za Bojanu Belivuk tražio kaznu zatvora od najmanje tri godine i pola miliona dinara.

Za Tanju Miljković je tužilaštvo tražilo da bude osuđena na kaznu zatvora od najmanje godinu i po dana i novčanu kaznu od 300.000 dinara, što je predložio i za bračni par Filipa i Mariju Ivanovski.

Tužilac je za majku Bojane Belivuk, optuženu Snežanu Đorđević predložio kaznu zatvora od najmanje godinu i devet meseci i novčanu kaznu od 350.000 dinara.

Pored toga tužilac je predložio da od okrivljenih bude oduzeta celokupna imovina koja je obuhvaćena optužnicom.

Optužnicom su, pored Miljkovića i Belivuka, obuhvaćeni i njihove supruge Bojana Belivuk, Tanja Miljković, Filip Ivanovski, Marija Milutinov i Snežana Đorđević, zbog više krivičnih dela pranja novca za dela izvršena u periodu od 2015. do 2020. godine.

Svim optuženima na teret stavljeno produženo krivično delo pranje novca u saizvršilaštvu, osim Snežani Đorđević kojoj je stavljeno na teret krivično delo pranje novca u saizvršilaštvu.

Protiv Belivuka i Miljkovića se pred istim sudom vodi krivični postupak zbog sumnje da su organizovali kriminalnu grupu čiji pripadnici su optuženi za sedam ubistva, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje.

Tanjug

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