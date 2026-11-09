DELIJE I GROBARI U TRANSU! Zvezda i Partizan dobijaju licence Evrolige do 2030. godine!

To se čekalo!

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Crvena zvezda i Partizan mogli bi da dobiju licence za Evroligu do 2030. godine, prenosi Gazeta delo Sport.

Predlog je deo plana da se takmičenje od naredne sezone proširi sa 20 na 24 kluba, a o njemu bi akcionari Evrolige trebalo da odluče do kraja novembra.

Isti status kao večiti rivali dobili bi Virtus iz Bolonje i Napoli.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Prema pisanju italijanskog lista, sva četiri kluba imala bi prednost pri dodeli dve dodatne stalne licence u sledećoj fazi proširenja, kad bi Evroliga od 2030. trebalo da broji 28 učesnika.

Za stalne licence već od sezone 2027/28. predloženi su Valensija, Pariz, Dubai, Hapoel Tel Aviv, PAOK i novoosnovana Maksima Roma. Dva mesta u takmičenju ostala bi rezervisana za klubove koji se kvalifikuju kroz Evrokup.

Podsetimo, Crvena zvezda i Partizan su u drugoj godini trogodišnjih licenci koje su klubovi dobili pred sezonu 2025/26.

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