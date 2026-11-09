FRANCUSKA OPTUŽILA IRAN ZA SAJBER NAPADE ŠIROM EVROPE Baro: "Mogu da potvrdim da je za ovo odgovorna IRGC, uvešćemo sankcije"
FRANCUSKI ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro izjavio je da je Iran stajao iza nedavne serije "neviđenih" sajber-napada na frižidere u nekoliko velikih lanaca supermarketa u zemlji prošlog meseca.
- Zahvaljujući izuzetnom radu državnih službi, u mogućnosti sam da potvrdim da odgovornost za ovaj napad snosi Iranska revolucionarna garda. Uvešćemo sankcije na evropskom nivou protiv odgovornih - rekao je Baro novinarima u ponedeljak na sastanku G7 u Parizu.
Baro je naveo da je u sajber-napadu pogođeno 700 lokacija za distribuciju hrane u Francuskoj, prenosi Politiko.
Francuski tužioci su ubrzo nakon toga saopštili da pokreću istragu o ovim hakerskim napadima.
Prodavnice i supermarketi u više od 10 država širom Evrope, kao i francuske banke krvi, bile su na meti hakera poslednjih dana.
Sajber stručnjaci su prethodno izrazili zabrinutost da bi ovi napadi mogli biti deo ruskog hibridnog rata protiv Evrope.
Kremlj je negirao bilo kakvu umešanost.
(Politiko)
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