RUSIJA neće pristati na zamrzavanje sukoba u Ukrajini koje bi omogućilo da se očuvaju postojeće pretnje po njenu bezbednost i stvorilo uslove za novu eskalaciju, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja na sednici Saveta bezbednosti UN o situaciji u Ukrajini, koja je sazvana na inicijativu zapadnih zemalja.

zz/Andrea Renault / StarMax / Profimedia

-Rusija neće pristati na takav scenario. Nećemo pristati na zamrzavanje sukoba koje bi omogućilo da postojeće pretnje po našu bezbednost opstanu i stvorilo uslove za novu eskalaciju. Naš stav je čvrst i nepromenljiv, istakao je Nebenzja.

Ruski diplomata je naglasio da svako rešenje mora biti sveobuhvatno, trajno i dugoročno, kao i da mora da predviđa uklanjanje osnovnih uzroka ukrajinske krize. Kao neke od njih, naveo je strateške pretnje sa Zapada, kršenje prava ruskog i ruskojezičnog stanovništva, kao i širenje neonacističke ideologije u Ukrajini.

Nebenzja ne napomenuo da režim Zelenskog i njegovi zapadni pokrovitelji pokušavaju da sveobuhvatno rešenje zamene prekidima vatre.

-Režim Zelenskog i njegovi zapadni pokrovitelji nastavljaju da pokušavaju da sveobuhvatno rešavanje ukrajinske krize zamene takozvanim primirjima — energetskim, prehrambenim, vazdušnim i pomorskim. Iza ovih inicijativa stoji želja Zapada da Kijevu pruži predah kako bi nadoknadio gubitke, pregrupisao snage, ponovo se naoružao i obnovio svoj borbeni potencijal, sa krajnjim ciljem da se kasnije nastave borbena dejstva. Rusija neće pristati na takav scenario, rekao je diplomata.

On je podsetio da navedeni ciljevi Specijalne vojne operacije i uslovi za postizanje trajnog mira ostaju nepromenjeni.

-Raspolažemo svim neophodnim resursima, podrškom društva i političkom voljom da ih ostvarimo, naglasio je Nebenzja.

O takozvanoj ruskoj pretnji

Nebenzja ne primetio da je Evropska unija potpuno izgubila sposobnost da razlikuje diplomatiju od vojnih avantura.

-Čini se da su u briselskim kancelarijama potpuno zaboravili kako da razlikuju diplomatiju od vojnih avantura i zdrav razum prineli u žrtvu rusofobičnom bezumlju, rekao je Nebenzja.

On je istakao da Rusija ne teži oružanom sukobu sa evropskim zemljama.

„Naša zemlja, kao što je više puta naglašeno, ne teži oružanom sukobu sa Evropom. Međutim, ukoliko same evropske države pokrenu rat, priroda tog sukoba bila bi suštinski drugačija, a događaji bi mogli da se odvijaju veoma brzo“, rekao je Nebenzja.

On je takođe upozorio evropske zemlje na mogući direktan vojni sukob sa Rusijom.

-Oni koji se tako neodgovorno poigravaju mogućnošću direktnog vojnog sukoba sa nuklearnom silom moraju imati ovo na umu… Konačno, evropski političari koji govore o pripremama za rat sa Rusijom 2029–2030. godine trebalo bi da budu svesni posledica tako opasne politike, naglasio je ruski ambasador.

Posledice tako štetne rasipničke politike jasno se osećaju u samoj Evropi.

-Prekid trgovinskih i ekonomskih veza sa Moskvom, troškovi sankcija, energetska kriza i podrška Kijevu stavili su težak teret na evropski budžet i džepove običnih građana, primetio je Nebenzja.

Prema njegovim rečima, čini se da obični građani u evropskim zemljama počinju da shvataju da su ih već nekoliko godina vukli za nos, plašeći ih pretnjom sa istoka, a da se od njih sada traži da, nauštrb sopstvenog blagostanja, plaćaju izdržavanje Kijeva i geopolitičke ambicije evropskih lidera iz Brisela, koji teže slabljenju Rusije.

-Talas protesta proširio se poput domino efekta kroz Francusku, Belgiju, Nemačku, Italiju, Španiju i Portugaliju. Situacija u Francuskoj je naročito indikativna, budući da su masovne demonstracije protiv vlasti postale dugotrajne. Stotine hiljada građana izašlo je na ulice, ogorčeno zbog pogoršanja životnih uslova i urušavanja socijalnih garancija, rekao je diplomata.

O korupciji u Ukrajini

Ukrajinske vlasti ne koriste svoje najbeskrupuloznije kaznene odrede u rovovima, već da bi se zaštitile od sopstvenog naroda i sprovodile represiju nad neistomišljenicima, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.

-Kao i uvek, režimu (Vladimira) Zelenskog najsnažniji i najzdraviji pripadnici kaznenih odreda nisu potrebni u rovovima, već da štite sâm režim od sopstvenog naroda i sprovode represiju nad onima koji mu se protive, rekao je Nebenzja.

Kako je naveo, samovolja ukrajinskih bezbednosnih snaga dodatno je pogoršana široko rasprostranjenom korupcijom koja je zahvatila državna preduzeća, pravosudne organe i sistem vojnih nabavki u Ukrajini.

sputnikportal.rs

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