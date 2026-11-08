DEJAN ŠOŠKIĆ OTKAČIO STUDENTE
DEJAN Šoškić sa Studentske liste u izjavi za N1 kod Olje Bećković ”Utisak nedelje” rekao je da studenti znaju da ljudi sa Studentske liste po slovu zakona samostalno odlučuju.
- Studenti znaju da ova grupa izabranih ljudi sa Studentske liste koji će ući u Parlament ona po slovu zakona postaje vlasnik mandata i ona samostalno odlučuje. Dakle mi ćemo ući u jedan normalan politički proces koji krasi sve zemlje u Evropi a i šire, gde će poslanici raditi svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom, Vlada će imati svoja ovlašćenja."
Olja Bećković: - Onda će članovi Vlade imati autonomiju i nezavisnost u svojim odlukama, ili će morati da se konsultuju ponovo sa studentskim plenumima? Da li onog časa kad postanete ministri, premijeri, ko god da to bude, studenti vama poklanjaju poverenje i jasno je da radite ono što ste ste dogovorili u času kad ste potpisali izjave?"
Dejan Šoškić: - Ne, dakle poslanici rade AUTOMOMNO u skladu sa Ustavom i zakonom, kao i svaki drugi Parlament, ISTO ĆE SE ODNOSITI I NA VLADU!"
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)