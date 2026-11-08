Politika

DEJAN ŠOŠKIĆ OTKAČIO STUDENTE

В.Н.

08. 11. 2026. u 21:25

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DEJAN Šoškić sa Studentske liste u izjavi za N1 kod Olje Bećković ”Utisak nedelje” rekao je da studenti znaju da ljudi sa Studentske liste po slovu zakona samostalno odlučuju.

ДЕЈАН ШОШКИЋ ОТКАЧИО СТУДЕНТЕ

Foto: Printskrin N1

- Studenti znaju da ova grupa izabranih ljudi sa Studentske liste koji će ući u Parlament ona po slovu zakona postaje vlasnik mandata i ona samostalno odlučuje. Dakle mi ćemo ući u jedan normalan politički proces koji krasi sve zemlje u Evropi a i šire, gde će poslanici raditi svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom, Vlada će imati svoja ovlašćenja."

Olja Bećković: - Onda će članovi Vlade imati autonomiju i nezavisnost u svojim odlukama, ili će morati da se konsultuju ponovo sa studentskim plenumima? Da li onog časa kad postanete ministri, premijeri, ko god da to bude, studenti vama poklanjaju poverenje i jasno je da radite ono što ste ste dogovorili u času kad ste potpisali izjave?"

Dejan Šoškić: - Ne, dakle poslanici rade AUTOMOMNO u skladu sa Ustavom i zakonom, kao i svaki drugi Parlament, ISTO ĆE SE ODNOSITI I NA VLADU!"

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