Politika

SAZNAJEMO: VJT podnelo krivičnu prijavu protiv Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, zbog širenja panike

Слађана Матић Јањић

09. 11. 2026. u 18:23

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NAKON izvršenih provera u vezi sa navodima objavljenih na društvenoj mreži "Instagram" na profilu "bakaprase" o "odvođenju B.I. od strane maskiranih lica", te njegovom hapšenju zbog povezanosti sa "Alta bankom", Više javno tužilaštvo u Beogradu i policijski službenici PS Savski venac utvrdili su da je reč o lažnim navodima.

САЗНАЈЕМО: ВЈТ поднело кривичну пријаву против Богдана Илића, познатијег као Бака Прасе, због ширења панике

Foto: ATA images/A. Ahel

U uspostavljenoj komunikaciji sa policijom B.I. je razjasnio da su dati navodi objavljeni jer snima "klip" koji će objaviti na svom jutjub kanalu. 

Međutim, imajući u vidu da je objavljivanjem lažnih informacija na svom instagram profilu B.I. širio paniku u javnosti, protiv istog će biti podneta krivična prijava Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala VJT u Beogradu zbog krivičnog dela Izazivanje panike i nereda.

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