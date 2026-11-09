STIGLO REŠENJE REM-A: Od sutra zabrana za Informer TV
REM je izdao rešenje o zabrani emitovanja određenog sadržaja Informer televizije od sutra, što utiče na jutarnji program.
Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević saopštio je danas u Kolegijumu da je stiglo Rešenje REM-a kojom se izriče mera zabrane programa Prve info.
- Stiglo je rešenje REM-a kojim se od sutra zabranjuje emitovanje određenog programskog sadržaja Informer televizije.Reč je o rešenju Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), broj 1206/2026/7, donetom 9. novembra 2026. godine - rekao je Vučićević.
U obrazloženju rešenja, na prvoj strani, navodi se:
- Izriče se mera privremene zabrane objavljivanja programskog sadržaja Prve info i istovrsnih programskih sadržaja bez obzira na promenu naziva, vremena pružanja i drugih okolnosti od značaja za prepoznatljivost sadržaja. Ova mera odnosi se na period od 7 do 8.30 časova, što znači da Informer televizija u narednom periodu neće moći da emituje navedeni informativni sadržaj u trajanju od sat i po vremena tokom jutarnjeg programa.
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