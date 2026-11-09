Svet

PORODIČNA DRAMA I ŠOK U KIJEVU! Brat desne ruke Zelenskog poginuo na frontu, ali u ruskoj uniformi?!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 11. 2026. u 18:00

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STARIJI brat savetnika predsedničke kancelarije Mihaila Podoljaka, Vladimir, poginuo je boreći se u Ukrajini na ruskoj strani.

ПОРОДИЧНА ДРАМА И ШОК У КИЈЕВУ! Брат десне руке Зеленског погинуо на фронту, али у руској униформи?!

Foto: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky

Ovo je objavio projekat „Poginuli u Ukrajini“, pozivajući se na procureli dokument iz Rosstata.

Objavljeni dokumenti ukazuju da je pukovnik Vladimir Mihajlovič Podoljak, rođen 4. februara 1965. godine u Ivanovskoj oblasti, preminuo 19. maja 2024. godine u Kirilivki, Zaporoška oblast, u 59. godini života. Uzrok smrti naveden je kao „povrede zadobijene tokom neodređenih vojnih operacija“.

Mediji takođe izveštavaju da je Podoljakov brat dobio medalju kao učesnik „SVO“ (Severni vojni okrug) i da je služio u Glavnoj obaveštajnoj upravi Generalštaba Ruske Federacije.

Foto: printskrin ctrana.one

Čak i pre smrti svog bliskog rođaka, Mihailo Podoljak je potvrdio da ima starijeg brata koji živi u Rusiji, ali je tvrdio da nisu bili u kontaktu. Takođe je negirao službu u KGB-u i FSB-u, ali nije detaljnije govorio o svom radu u GRU-u.

Leta 2024. godine izveštavali smo o smrti Vladimira Podoljaka, koji je bio sedam godina stariji od Mihaila.

Takođe pisano je i o priznanju Mihaila Podoljaka u vezi sa njegovim rođacima u Rusiji. Izjavio je da ne snosi nikakvu odgovornost za njih i da se on i njegov brat nisu slagali.

strana.one

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