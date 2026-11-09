PORODIČNA DRAMA I ŠOK U KIJEVU! Brat desne ruke Zelenskog poginuo na frontu, ali u ruskoj uniformi?!
STARIJI brat savetnika predsedničke kancelarije Mihaila Podoljaka, Vladimir, poginuo je boreći se u Ukrajini na ruskoj strani.
Ovo je objavio projekat „Poginuli u Ukrajini“, pozivajući se na procureli dokument iz Rosstata.
Objavljeni dokumenti ukazuju da je pukovnik Vladimir Mihajlovič Podoljak, rođen 4. februara 1965. godine u Ivanovskoj oblasti, preminuo 19. maja 2024. godine u Kirilivki, Zaporoška oblast, u 59. godini života. Uzrok smrti naveden je kao „povrede zadobijene tokom neodređenih vojnih operacija“.
Mediji takođe izveštavaju da je Podoljakov brat dobio medalju kao učesnik „SVO“ (Severni vojni okrug) i da je služio u Glavnoj obaveštajnoj upravi Generalštaba Ruske Federacije.
Čak i pre smrti svog bliskog rođaka, Mihailo Podoljak je potvrdio da ima starijeg brata koji živi u Rusiji, ali je tvrdio da nisu bili u kontaktu. Takođe je negirao službu u KGB-u i FSB-u, ali nije detaljnije govorio o svom radu u GRU-u.
Leta 2024. godine izveštavali smo o smrti Vladimira Podoljaka, koji je bio sedam godina stariji od Mihaila.
Takođe pisano je i o priznanju Mihaila Podoljaka u vezi sa njegovim rođacima u Rusiji. Izjavio je da ne snosi nikakvu odgovornost za njih i da se on i njegov brat nisu slagali.
strana.one
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