OSVANUO SNIMAK KOJI JE ŠOKIRAO VOJNE STRUČNJAKE! Rusija moćni Mi-28 naoružala krstarećim raketama — Ovo menja sve na frontu! (VIDEO)
MINISTARSTVO odbrane Rusije objavilo je snimak na kojem jurišni helikopter Mi-28NM lansira malu, jeftinu krstareću raketu tokom borbenih dejstava u Ukrajini.
Čini se da je reč o raketi „Banderol” (S8000 Banderol) ili srodnom modelu „Dan-T” (Dan-T) — dva oružja sa mlaznim pogonom koja međusobno liče, a koja su opisivana i kao dronovi i kao krstareće rakete.
Na snimku se vidi kako helikopter Mi-28NM, poznat kao „Noćni lovac”, lansira raketu sa nosača ispod svog kratkog krila. Ministarstvo nije navelo koji je cilj gađan, niti kada se napad dogodio. Kako je u septembru preneo portal „ICT-Online”, ranije ove godine na ruskim kanalima pojavile su se fotografije helikoptera Mi-28NM koji na desnom nosaču nosi sličnu raketu, pri čemu su ruski stručnjaci bili podeljeni oko toga da li je reč o modelu „Banderol” ili „Dan-T”.U medijima se oba ova sredstva često nazivaju udarnim dronovima. Po svom dizajnu i načinu upotrebe, ona funkcionišu kao male krstareće rakete: lete unapred zadatom putanjom na maloj visini uz pomoć mlaznog motora, navode se putem satelitske i inercijalne navigacije, a do cilja nose bojevu glavu, nakon čega se ne vraćaju u bazu.
„Banderol” proizvodi kompanija „Kronštat” (Kronstadt) — ista ona koja izrađuje i dron srednje visine leta „Orion” (u Rusiji poznat kao „Inohodec”). Prema navodima ukrajinske vojne obaveštajne službe (HUR), koje prenosi „FDD’s Long War Journal”, ova raketa je dugačka oko 5 metara, leti brzinom od približno 500 km/č i ima domet do 500 kilometara, dok njena bojeva glava sadrži oko 50 kilograma eksploziva. Koristi mali komercijalni kineski turbomlazni motor, kao i antenu za satelitsku navigaciju otpornu na ometanje. Ukrajina je prvi put iznela detalje o „Banderolu” 2025. godine, dok ga je ruska državna televizija zvanično prikazala u julu, kada je bio postavljen ispod drona „Orion”.
„Dan-T” predstavlja prerađenu verziju drona-mete „Dan-M” (Dan-M), pri čemu su uklonjeni padobran i radarski reflektor, a dodato je eksplozivno punjenje. Prema procenama analitičara, ova raketa ima domet od oko 500 km i bojevu glavu tešku 135 kg. Navodno košta oko 35% manje od rakete „Banderol”, a ruske Vazdušno-kosmičke snage razmatraju nabavku isključivo modela „Dan-T”, preneo je portal „Militarni”. Jedan ukrajinski analitičar procenio je da Rusija planira da 2027. godine proizvede oko 10.000 raketa „Dan-T”.
Kako navodi „Militarni”, zaključno sa avgustom, raketa „Dan-T” mogla je da se lansira sa zemaljskih lansera, helikoptera Mi-28, kao i sa aviona Su-25SM3, Su-30SM, Su-34 i Su-57. Ruski vojni blogeri navode da bi kasnije mogla biti dodata i mogućnost lansiranja sa transportnog helikoptera Mi-8. Fotografije objavljene u septembru prikazuju raketu „Banderol” pripremljenu za avione Su-34 i Su-35, a pominje se i postojanje zemaljskog lansera za ovaj tip rakete.
Lansiranje iz helikoptera omogućava letelici Mi-28NM da izvodi udare sa velike udaljenosti iza linije fronta. Glavno vođeno naoružanje ovog helikoptera, poput protivtenkovskih raketa „Ataka” i „Hrizantema”, ima domet od svega nekoliko kilometara, dok rakete „Banderol” i „Dan-T” mogu da pređu stotine kilometara.
defence-blog.com
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)