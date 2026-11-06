OSVANUO SNIMAK KOJI JE ŠOKIRAO VOJNE STRUČNJAKE! Rusija moćni Mi-28 naoružala krstarećim raketama — Ovo menja sve na frontu! (VIDEO)

MINISTARSTVO odbrane Rusije objavilo je snimak na kojem jurišni helikopter Mi-28NM lansira malu, jeftinu krstareću raketu tokom borbenih dejstava u Ukrajini.

Foto: roe.ru

Čini se da je reč o raketi „Banderol” (S8000 Banderol) ili srodnom modelu „Dan-T” (Dan-T) — dva oružja sa mlaznim pogonom koja međusobno liče, a koja su opisivana i kao dronovi i kao krstareće rakete.

Na snimku se vidi kako helikopter Mi-28NM, poznat kao „Noćni lovac”, lansira raketu sa nosača ispod svog kratkog krila. Ministarstvo nije navelo koji je cilj gađan, niti kada se napad dogodio. Kako je u septembru preneo portal „ICT-Online”, ranije ove godine na ruskim kanalima pojavile su se fotografije helikoptera Mi-28NM koji na desnom nosaču nosi sličnu raketu, pri čemu su ruski stručnjaci bili podeljeni oko toga da li je reč o modelu „Banderol” ili „Dan-T”.

„Banderol” proizvodi kompanija „Kronštat” (Kronstadt) — ista ona koja izrađuje i dron srednje visine leta „Orion” (u Rusiji poznat kao „Inohodec”). Prema navodima ukrajinske vojne obaveštajne službe (HUR), koje prenosi „FDD’s Long War Journal”, ova raketa je dugačka oko 5 metara, leti brzinom od približno 500 km/č i ima domet do 500 kilometara, dok njena bojeva glava sadrži oko 50 kilograma eksploziva. Koristi mali komercijalni kineski turbomlazni motor, kao i antenu za satelitsku navigaciju otpornu na ometanje. Ukrajina je prvi put iznela detalje o „Banderolu” 2025. godine, dok ga je ruska državna televizija zvanično prikazala u julu, kada je bio postavljen ispod drona „Orion”.

„Dan-T” predstavlja prerađenu verziju drona-mete „Dan-M” (Dan-M), pri čemu su uklonjeni padobran i radarski reflektor, a dodato je eksplozivno punjenje. Prema procenama analitičara, ova raketa ima domet od oko 500 km i bojevu glavu tešku 135 kg. Navodno košta oko 35% manje od rakete „Banderol”, a ruske Vazdušno-kosmičke snage razmatraju nabavku isključivo modela „Dan-T”, preneo je portal „Militarni”. Jedan ukrajinski analitičar procenio je da Rusija planira da 2027. godine proizvede oko 10.000 raketa „Dan-T”.

Kako navodi „Militarni”, zaključno sa avgustom, raketa „Dan-T” mogla je da se lansira sa zemaljskih lansera, helikoptera Mi-28, kao i sa aviona Su-25SM3, Su-30SM, Su-34 i Su-57. Ruski vojni blogeri navode da bi kasnije mogla biti dodata i mogućnost lansiranja sa transportnog helikoptera Mi-8. Fotografije objavljene u septembru prikazuju raketu „Banderol” pripremljenu za avione Su-34 i Su-35, a pominje se i postojanje zemaljskog lansera za ovaj tip rakete.

Lansiranje iz helikoptera omogućava letelici Mi-28NM da izvodi udare sa velike udaljenosti iza linije fronta. Glavno vođeno naoružanje ovog helikoptera, poput protivtenkovskih raketa „Ataka” i „Hrizantema”, ima domet od svega nekoliko kilometara, dok rakete „Banderol” i „Dan-T” mogu da pređu stotine kilometara.

defence-blog.com

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić