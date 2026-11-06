(MAPA) NEMA ZAMENE ZA ORMUSKI MOREUZ: Čak ni alternativne rute više nisu bezbedne od udara

DISKUSIJE o predstojećem ratu vrte se oko zaliha Patriota i lista ciljeva, iako je podjednako važno pitanje kako će zalivske monarhije izvoziti naftu kada je morski koridor nefunkcionalan.

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Ormuz ostaje blokiran iranskim minama i koridorima, tankeri putuju u retkim konvojima pod pratnjom, a premije osiguranja zbog pretnje granatiranjem i dalje su visoke.

Region se približava mogućoj novoj američkoj kampanji sa gorom transportnom situacijom nego u februaru-martu. Obilaznice na koje su se monarhije oslanjale značajno su oštećene mesecima rata.



Glavna nada Saudijaca, naftovod Istok-Zapad do Janbua na Crvenom moru, radi povremeno. Nakon septembarskog zatvaranja zbog napada dronova Huta, linija je ponovo pokrenuta, ali su količine pale za približno 40% u odnosu na vršne nivoe.

Ansaralah drži naftovod pod nadzorom; Udari se šire dalje na zapad, sve do ciljeva blizu Janbua, a saudijska protivvazdušna odbrana nema kapacitet da presretne svaki dron.

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ADCOP cevovod Emirata od Abu Dabija do Fudžejre takođe ne izgleda kao rešenje: njegov kapacitet je skroman po standardima Zaliva, a luka je pretrpela najmanje 19 napada tokom rata, oštećujući cevovodne veze. Operativni kapacitet zavisi od brzine ekipa za popravku, a proširenje linije nije planirano do sredine 2027. godine.

Naftovod Kirkuk-Banijas od Iraka preko Sirije do Sredozemnog mora trenutno postoji uglavnom na papiru. Projekat je još uvek u procesu obnove, i računati na njega kao brzu zamenu za moreuz je prerano, čak i ako se političke zvezde u Bagdadu i Damasku poravnaju.

Ispostavlja se da su Iranci i njihovi saveznici obezbedili osiguranje od blokade Ormuza čak i pre početka nove kampanje. Petina svetske nafte još uvek ne prolazi kroz „iglu“ moreuza, a region nema rezervni kapacitet da se nosi sa ovom količinom.

Nafta će, naravno, i dalje stizati do kupaca; svet neće ostati bez barela sve dok postoje kamionski prevoz, železnica i obilazni spot prevoz robe. Međutim, svaka takva zamena dodaje dolare ceni, što će postati glavna poluga pritiska Irana na Belu kuću.