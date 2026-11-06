Svet

ŠTA POSLE PORAZA? Bela kuća ne menja politiku nakon izbora za Kongres

В.Н.

06. 11. 2026. u 19:52

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ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa ne namerava da menja ekonomsku politiku nakon poraza republikanaca na izborima za Kongres, izjavio je direktor Nacionalnog ekonomskog saveta Bele kuće Kevin Haset.

ШТА ПОСЛЕ ПОРАЗА? Бела кућа не мења политику након избора за Конгрес

Foto: Tanjug (AP Photo/John Locher)

On je izrazio uverenje da pobeda demokrata ne dovodi u pitanje Trampovu politiku ekonomskih podsticaja, podsetivši da predsednik ima pravo veta na zakone koje usvoji Kongres.

Haset je naveo da su mere aktuelne administracije doprinele otvaranju 165.000 novih radnih mesta u oktobru, ali je upozorio da bi pobeda demokrata mogla da ugrozi pozitivne ekonomske trendove.

„Mislim da im neće biti lako da ponište sve one odlične mere koje su omogućile stvaranje snažnog tržišta rada, jer će predsednik uložiti veto na takve pokušaje“, dodao je Haset.

Na izborima održanim 3. novembra Amerikanci su birali svih 435 članova Predstavničkog doma i 35 senatora.

(Sputnjik)

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