PAPA LAV XIV ZADOVOLJAN: Nisam sumnjao da će se turneja po Latinskoj Americi realizovati

PAPA Lav XIV izjavio je da se oseća "prilično dobro", nakon operacije pluća koju je imao u oktobru, kao i da nijednog trenutka nije sumnjao da će danas krenuti na intenzivno, 12-dnevno putovanje kroz Južnu Ameriku.

Foto: AP Photo/Andrew Medichini

- Znam da su neki ljudi sumnjali u to da će se ovo putovanje uopšte realizovati - rekao je papa novinarima u avionu kojim je putovao iz Rima za Urugvaj, prenosi Rojters.

Papa će u Urugvaju započeti prvu etapu ambiciozne turneje kroz tri zemlje, tokom koje je predviđeno oko 50 događaja u deset gradova.

- Priznajem da od prvog dana nisam imao nikakvih sumnji, bio sam uveren da ovo putovanje mora da se realizuje. Sa velikom radošću mogu da kažem - hvala Gospodu, a zahvaljujući i divnoj medicinskoj pomoći, da sam danas ovde, i to, verujem, u prilično dobrom stanju - kazao je papa Lav XIV. Papi je 13. oktobra odstranjen deo desnog plućnog krila radi lečenja adenokarcinoma pluća, a njegovi lekari su izjavili da je bolest bila lokalizovana i da mu neće biti potrebni dalji tretmani.

Papa će, počev od danas do 17. novembra, posetiti Urugvaj, Argentinu i Peru. Avion sa papom poleteo je sa rimskog aerodroma Fjumičino, a u Montevideo bi trebalo da sleti oko 20.30 sati po lokalnom vremenu.

Papa Lav XIV će u Peru stići 11. novembra, a tokom boravka posetiće Kusko, nekadašnju prestonicu Inka, kao i oblast Amazona.

Planiran je i susret sa sveštenicima njegove nekadašnje biskupije Čiklajo, kao i privatna poseta kapeli u čijoj je obnovi pomagao.

(Tanjug)