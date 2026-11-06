Politika

Vučić: Srbija pobeđuje, a to što gase Informer, to je početak njihovog kraja

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

06. 11. 2026. u 20:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LIDER opozicije Aleksandar Vučić, poručio je da borba tek predstoji.

Вучић: Србија побеђује, а то што гасе Информер, то је почетак њиховог краја

Printskrin

On je na svom Instagram nalogu napisao:

Život je borba! Srbija pobeđuje!

On je u svom video obraćanju kazao:

Evo nas u "Savanovi", Vučko organizovao za Informer, pozvao i mene i još neke, znateo ovi državni funkcioneri što su još, Ana, Siniša... oni kasne, a evo je Anči stiže. Došli smo u "Ćaci bar", ovde stoji uvek Srbija pobeđuje, jer za nas će Srbija uvek da pobeđuje, i Vučko ne znam šta slavi, valjda što mu gase televiziju... Aja znam da je to što mu gase televbiziju početak njihovog kraja, i ništa oni nisu razumeli.Ništa oni nisu razumeli, ima Srbija Karađorđa, crnih da crnji biti ne mogu svuda i na svakom mestu. Borba počinje, a svi znamo kako će se završiti. Srbija pobeđuje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ZAŠTITITE KUĆU OD ZLA? Otac Predrag: Pre jela uradite ovo - važno je

KAKO DA ZAŠTITITE KUĆU OD ZLA? Otac Predrag: "Pre jela uradite ovo - važno je"