Vučić: Srbija pobeđuje, a to što gase Informer, to je početak njihovog kraja
LIDER opozicije Aleksandar Vučić, poručio je da borba tek predstoji.
On je na svom Instagram nalogu napisao:
Život je borba! Srbija pobeđuje!
On je u svom video obraćanju kazao:
Evo nas u "Savanovi", Vučko organizovao za Informer, pozvao i mene i još neke, znateo ovi državni funkcioneri što su još, Ana, Siniša... oni kasne, a evo je Anči stiže. Došli smo u "Ćaci bar", ovde stoji uvek Srbija pobeđuje, jer za nas će Srbija uvek da pobeđuje, i Vučko ne znam šta slavi, valjda što mu gase televiziju... Aja znam da je to što mu gase televbiziju početak njihovog kraja, i ništa oni nisu razumeli.Ništa oni nisu razumeli, ima Srbija Karađorđa, crnih da crnji biti ne mogu svuda i na svakom mestu. Borba počinje, a svi znamo kako će se završiti. Srbija pobeđuje.
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