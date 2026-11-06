RUSI SPROVODE BRUTALNU KONTROLU: Nema više malverzacija sa naftnim derivatima - Inspekcije poslate na sve strane
RUSKA Federalna antimonopolska služba (FAS) pokrenula je 76 postupaka na tržištu naftnih derivata i izdala 109 upozorenja, od kojih je 75 već ispoštovano, saopštila je ruska vlada nakon sastanka posvećenog stanju na tržištu goriva.
- Federalna antimonopolska služba (FAS) izvestila je o merama preduzetim radi suzbijanja kršenja antimonopolskog zakonodavstva na tržištu naftnih derivata. Do sada je pokrenuto 76 postupaka i izdato 109 upozorenja, od kojih je 75 već ispoštovano. U toku su aktivnosti na zaključivanju sporazuma između regionalnih vlasti i nezavisnih benzinskih stanica, s ciljem stabilizacije cena. Do sada su u 53 federalna subjekta potpisana 154 takva sporazuma - navodi se u saopštenju.
Tokom sastanka, regionalne vlasti izvestile su i o snabdevanju lokalnih tržišta naftnim derivatima, poslovanju maloprodajnih lanaca benzinskih stanica, kretanju cena goriva i trenutnim zalihama.
Razgovaralo se o situaciji u Lipeckoj, Tambovskoj i Uljanovskoj oblasti, Sankt Peterburgu, Primorskom kraju, kao i republikama Adigeji i Ingušetiji.
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