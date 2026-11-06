JANŠA NEĆE DIKTAT BRISELA: Predsednik Vlade Slovenije izrazio nezadovoljstvo, radom direktno neizabranih, kadrova Evropske unije

SLOVENAČKI premijer Janez Janša sumnja u dobar rad Brisela - od poništenja rumunskih izbora, do poreza na fosilna goriva.

Foto: AP

Italijanski dnevni list "Verita" preneo je izjavu Janše koji navodi deset razloga za nezadovoljstvo.

- Nikada nismo zamišljali da će policija biti upotrebljena protiv šefova Ustavnog suda, kao što se desilo u Poljskoj. I da će, četiri nedelje pre izbora, predsednik agencije za anketiranje biti zatvoren, kao što se dogodilo u Sloveniji. A šta je sa policijskom intervencijom za zamenu šefova nacionalne televizije, kao što se videlo u Varšavi? - pita Janša.

Janša navodi i političko "čišćenje", kao i hapšenje nekoliko političara koje ne voli sadašnje mađarsko rukovodstvo. Zatim pominje milion ilegalnih migranata kojima je dozvoljen ulazak u Španiju, zatvaranje nuklearnih elektrana kako bi se napravio put za gasovod do Nemačke, i porez na fosilna goriva, što dovodi do preseljenja industrije u zemlje sa manje strogim ekološkim propisima.

- Stvorena je EU koja mora da spase samu sebe - konstatuje Janša, dok list dodaje da je Evropa koalicija posebnih interesa koja ne uzima u obzir volju pojedinačnih građana, a ima alate da promeni mišljenje birača u bilo kojoj zemlji ako glasaju na način na koji se EU ne sviđa.

Janša kaže da ovo nije demokratija već ekonomska diktatura nametnuta od zvaničnika koji nikada nisu dobili narodni mandat. A list konstatuje da ono što Janša govori predstavlja tabu u Italiji, jer se može dovoditi u pitanje papa, raspravljati o bilo kojoj dogmi, ali ne i o nepogrešivosti Brisela.