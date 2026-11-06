Kraj među crno-belima! Ugovor karijere za Srbina!
"Ponos Severa" dobro odrešio kesu.
Srpski reprezentativac Andrija Živković (30) uskoro bi mogao da dobije status Božanstva u PAOK!
Nekadašnji igrač Partizana i Benfike, nalazi se pred potpisom ugovora iz snova, obzirom da je zakoračio u četvrtu deceniju, dobio je ponudu kakava se retko daje fudbalerima koji pređu 30 godina. Primeri su na dve, eventualno tri sezone, međutim, kod Nišlije je sasvim obrnuto.
Prema pisanjima grčkih medija, Živković će kao igrač zauvek ostati u crno-belom dresu, giganta iz Soluna! Dakle, Srbinu je "Ponos Severa" ponudio saradnju na 4+1 godinu, a obzirom da mu je ovo sedma sezona na "Tumbi", matematika je kristalno jasna: više od decenije će Paunovićev "orao" provesti u PAOK, gde će i okačiti "kopačke o klin".
U dosadašnjoj karijeri među solunskim crno-belima, "Žile" je odavno postavio rekord po broju asistencija. Ipak, otvara mu se šansa da pomeri granice i u drugim statističkim podacima.
Naime, Dimitrios Salpigidis vodi na večnim listama sa 358 utakmica i 113 postignutih golova. Srbin je na petom mestu po upisanim mečevima (291), dok je na četvrtoj poziciji po efikasnosti, pošto je 69 puta bio precizan.
Nema sumnje da bi u narednim godinama, mogla da pukne i "stotka" kada je reč o postignutim pogocima.
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