TRAMP POBESNEO, PENTAGON U PANICI! Kina trlja ruke: Najmoćniji američki avion ipak neće leteti? F-47 doživeo fijasko! (VIDEO)

OČEKUJE se da će američki lovac šeste generacije, F-47, obaviti svoj prvi let 2028. godine koristeći privremeni pogonski sistem, dok će napredni motori sa adaptivnim ciklusom – koji su predviđeni za operativnu upotrebu – biti spremni za integraciju tek početkom tridesetih godina 21. veka.

Foto: United States Air Force

Dva velika američka proizvođača u vazduhoplovnoj industriji takmiče se u razvoju ovih novih pogonskih jedinica: „General Electric Aerospace” sa modelom XA102 i „Pratt & Whitney” sa modelom XA103. Oba projekta su u maju 2026. godine uspešno prošla „proveru spremnosti za sklapanje” (Assembly Readiness Review) – ključnu fazu kojom se potvrđuje da su konstrukcija motora, proizvodni procesi i lanci snabdevanja dovoljno zreli za prelazak na sklapanje prototipova. Kompanija „Pratt & Whitney” je 8. maja objavila da je završila ovu proveru, a „General Electric Aerospace” je to učinio 11. maja.

Foto: printscreen youtube/combat wire





Sjedinjene Države nisu razvile potpuno novi avionski motor još od 1990. godine, kada je prvi put poleteo motor F119 (peta generacija), dok je noviji model F135 u suštini bliska izvedenica tog dizajna. Značajan pad u sektoru odbrane nakon završetka Hladnog rata pokrenuo je pitanja o tome da li će program novog motora uspeti da ispuni zahteve i izbegne ozbiljna kašnjenja; naime, motor F135, razvijen za avion F-35, pokazao se kao veoma problematičan i značajno je umanjio stopu operativne ispravnosti flote. Ratno vazduhoplovstvo SAD priprema se za potencijalne aktivnosti integracije motora nove generacije oko 2030. godine, a budžetski planovi predviđaju značajna sredstva za ovaj program tokom druge polovine tekuće decenije. Vojska još uvek nije javno potvrdila koja će tačno konfiguracija privremenog motora biti korišćena u prvom primerku aviona F-47, niti da li će na avionima koji se koriste u početnim probnim letovima kasnije biti izvršena zamena motora nekim od modela sa adaptivnim ciklusom koji su trenutno u konkurenciji.

Sjedinjene Države nisu razvile potpuno novi motor za borbene avione više od 35 godina; motor F119, koji pripada petoj generaciji, prvi put je poleteo 1990. godine, dok je noviji F135 bliža izvedenica tog dizajna. Značajan pad u odbrambenom sektoru nakon završetka Hladnog rata pokrenuo je pitanja o tome da li će program novog motora moći da ispuni zahteve i izbegne ozbiljna kašnjenja, posebno s obzirom na to da se motor F135, razvijen za avion F-35, pokazao kao veoma problematičan i značajno smanjio stopu operativne ispravnosti flote. Ratno vazduhoplovstvo se priprema za potencijalne aktivnosti integracije motora sledeće generacije oko 2030. godine, a budžetski planovi predviđaju značajna sredstva za ovaj program tokom druge polovine decenije. Vojska još uvek nije javno potvrdila tačnu konfiguraciju prelaznog motora koji će koristiti prvi primerak aviona F-47, niti da li će na avionima koji će se koristiti u početnim probnim letovima kasnije biti izvršena zamena motora nekim od konkurišućih rešenja sa „adaptivnim ciklusom”.



XA102 i XA103 su motori sa „adaptivnim ciklusom”, projektovani tako da menjaju svoje radne karakteristike kako bi postigli ravnotežu između ekonomičnosti potrošnje goriva, potiska i upravljanja toplotnim opterećenjem. U poređenju sa konvencionalnim motorima za borbene avione, ova tehnologija omogućava veću fleksibilnost — od ekonomičnog krstarenja do leta visokih performansi — što potencijalno povećava borbeni radijus i vreme koje avion može da provede u zoni dejstva, uz istovremeno generisanje dodatne električne energije za napredne senzore i druge sisteme u letelici. Ove mogućnosti su posebno važne za avion F-47, koji se razvija za delovanje na ogromnim prostranstvima Tihog okeana. Izuzetno visoke letne performanse koje su prikazali kineski lovci šeste generacije postavile su visoke standarde s kojima američki program mora da se nosi; to će zahtevati ne samo veoma napredan pogonski sistem, već i značajan napredak u sistemima za upravljanje letom.

militarywatchmagazine.com

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