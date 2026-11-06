TRAMP POBESNEO, PENTAGON U PANICI! Kina trlja ruke: Najmoćniji američki avion ipak neće leteti? F-47 doživeo fijasko! (VIDEO)
OČEKUJE se da će američki lovac šeste generacije, F-47, obaviti svoj prvi let 2028. godine koristeći privremeni pogonski sistem, dok će napredni motori sa adaptivnim ciklusom – koji su predviđeni za operativnu upotrebu – biti spremni za integraciju tek početkom tridesetih godina 21. veka.
Dva velika američka proizvođača u vazduhoplovnoj industriji takmiče se u razvoju ovih novih pogonskih jedinica: „General Electric Aerospace” sa modelom XA102 i „Pratt & Whitney” sa modelom XA103. Oba projekta su u maju 2026. godine uspešno prošla „proveru spremnosti za sklapanje” (Assembly Readiness Review) – ključnu fazu kojom se potvrđuje da su konstrukcija motora, proizvodni procesi i lanci snabdevanja dovoljno zreli za prelazak na sklapanje prototipova. Kompanija „Pratt & Whitney” je 8. maja objavila da je završila ovu proveru, a „General Electric Aerospace” je to učinio 11. maja.
Sjedinjene Države nisu razvile potpuno novi avionski motor još od 1990. godine, kada je prvi put poleteo motor F119 (peta generacija), dok je noviji model F135 u suštini bliska izvedenica tog dizajna. Značajan pad u sektoru odbrane nakon završetka Hladnog rata pokrenuo je pitanja o tome da li će program novog motora uspeti da ispuni zahteve i izbegne ozbiljna kašnjenja; naime, motor F135, razvijen za avion F-35, pokazao se kao veoma problematičan i značajno je umanjio stopu operativne ispravnosti flote. Ratno vazduhoplovstvo SAD priprema se za potencijalne aktivnosti integracije motora nove generacije oko 2030. godine, a budžetski planovi predviđaju značajna sredstva za ovaj program tokom druge polovine tekuće decenije. Vojska još uvek nije javno potvrdila koja će tačno konfiguracija privremenog motora biti korišćena u prvom primerku aviona F-47, niti da li će na avionima koji se koriste u početnim probnim letovima kasnije biti izvršena zamena motora nekim od modela sa adaptivnim ciklusom koji su trenutno u konkurenciji.
Sjedinjene Države nisu razvile potpuno novi motor za borbene avione više od 35 godina; motor F119, koji pripada petoj generaciji, prvi put je poleteo 1990. godine, dok je noviji F135 bliža izvedenica tog dizajna. Značajan pad u odbrambenom sektoru nakon završetka Hladnog rata pokrenuo je pitanja o tome da li će program novog motora moći da ispuni zahteve i izbegne ozbiljna kašnjenja, posebno s obzirom na to da se motor F135, razvijen za avion F-35, pokazao kao veoma problematičan i značajno smanjio stopu operativne ispravnosti flote. Ratno vazduhoplovstvo se priprema za potencijalne aktivnosti integracije motora sledeće generacije oko 2030. godine, a budžetski planovi predviđaju značajna sredstva za ovaj program tokom druge polovine decenije. Vojska još uvek nije javno potvrdila tačnu konfiguraciju prelaznog motora koji će koristiti prvi primerak aviona F-47, niti da li će na avionima koji će se koristiti u početnim probnim letovima kasnije biti izvršena zamena motora nekim od konkurišućih rešenja sa „adaptivnim ciklusom”.
XA102 i XA103 su motori sa „adaptivnim ciklusom”, projektovani tako da menjaju svoje radne karakteristike kako bi postigli ravnotežu između ekonomičnosti potrošnje goriva, potiska i upravljanja toplotnim opterećenjem. U poređenju sa konvencionalnim motorima za borbene avione, ova tehnologija omogućava veću fleksibilnost — od ekonomičnog krstarenja do leta visokih performansi — što potencijalno povećava borbeni radijus i vreme koje avion može da provede u zoni dejstva, uz istovremeno generisanje dodatne električne energije za napredne senzore i druge sisteme u letelici. Ove mogućnosti su posebno važne za avion F-47, koji se razvija za delovanje na ogromnim prostranstvima Tihog okeana. Izuzetno visoke letne performanse koje su prikazali kineski lovci šeste generacije postavile su visoke standarde s kojima američki program mora da se nosi; to će zahtevati ne samo veoma napredan pogonski sistem, već i značajan napredak u sistemima za upravljanje letom.
militarywatchmagazine.com
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)