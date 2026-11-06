Brnabić: "Vratićemo slobodu u Srbiju brže nego što komesari i sanjaju"
VRŠILAC dužnosti predsednika Srbije, Ana Brnabić, poručila je da plenum nije dozvolio našoj deci da progovore.
Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisala:
Nije plenum dozvolio našoj deci da progovore. Lepša i bolja Srbija. Niko ne sme da priča bez dozvole, a kad dobiju dozvolu - mogu da pričaju šta im se kaže. Vratićemo slobodu u Srbiju brže nego što komesari i sanjaju.
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