Politika

Brnabić: "Vratićemo slobodu u Srbiju brže nego što komesari i sanjaju"

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

06. 11. 2026. u 20:59

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VRŠILAC dužnosti predsednika Srbije, Ana Brnabić, poručila je da plenum nije dozvolio našoj deci da progovore.

Брнабић: Вратићемо слободу у Србију брже него што комесари и сањају

Foto: Novosti

Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisala:

Nije plenum dozvolio našoj deci da progovore. Lepša i bolja Srbija. Niko ne sme da priča bez dozvole, a kad dobiju dozvolu - mogu da pričaju šta im se kaže. Vratićemo slobodu u Srbiju brže nego što komesari i sanjaju.

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