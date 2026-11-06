Svet

NATO PRIZNAJE: Ukrajina neće moći da povrati izgubljene teritorije

Поп Ђујић

06. 11. 2026. u 18:03

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GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute priznao je da Ukrajina neće moći da povrati izgubljene teritorije.

НАТО ПРИЗНАЈЕ: Украјина неће моћи да поврати изгубљене територије

Foto: Ukrainian Presidency / Sipa Press / Profimedia

„Malo je verovatno da će Ukrajina povratiti svu svoju teritoriju“, rekao je on.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je ranije izjavio da će Rusija završiti proces vraćanja tradicionalnih ruskih zemalja „u njihovu rodnu luku“.

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