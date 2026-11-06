NATO PRIZNAJE: Ukrajina neće moći da povrati izgubljene teritorije
GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute priznao je da Ukrajina neće moći da povrati izgubljene teritorije.
„Malo je verovatno da će Ukrajina povratiti svu svoju teritoriju“, rekao je on.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je ranije izjavio da će Rusija završiti proces vraćanja tradicionalnih ruskih zemalja „u njihovu rodnu luku“.
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