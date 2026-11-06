Islamistički aktivisti napali selo u Kongu, ubili 33 civila,isterali obolele od ebole
MILITANTNI aktivisti povezani sa Islamskom državom napali su selo u istočnoj Demokratskoj Republici Kongo i ubili najmanje 33 civila, dok su pacijente za koje je potvrđeno ili se sumnja da boluju od ebole isterali, saopštile su danas vlasti.
Napadači su zapalili zdravstvenu stanicu tokom napada na Kantin-Alojat u provinciji Severni Kivu, žarištu epidemije ebole koja hara Kongom, naveli su zvaničnici, prenosi Rojters.
Pacijenti iz obližnje bolnice su takođe pobegli, uključujući jedan potvrđeni slučaj obolelog i pet sumnjivih, među kojima tri visokorizična kontakta, rekao je Rojtersu glavni doktor u tom centru Kristijan Kakule Vulembera.
Militanti iz Udruženih demokratskih snaga, grupe koju je Islamska država priznala za podružnicu, zapalili su više kuća i ubili civile, rekao je teritorijalni upravnik pukovnik Šarl Omeonga.
Rekao je i da tačan broj žrtava još nije utvrđen zbog obilne kiše koja ometa operacije i istragu.
Vlasti su registrovale više od 10.000 slučajeva obolelih i 5.000 umrlih od ebole širom zemlje.
(Tanjug)
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