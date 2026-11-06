Islamistički aktivisti napali selo u Kongu, ubili 33 civila,isterali obolele od ebole

MILITANTNI aktivisti povezani sa Islamskom državom napali su selo u istočnoj Demokratskoj Republici Kongo i ubili najmanje 33 civila, dok su pacijente za koje je potvrđeno ili se sumnja da boluju od ebole isterali, saopštile su danas vlasti.

foto: Jospin Mwisha / AFP / Profimedia

Napadači su zapalili zdravstvenu stanicu tokom napada na Kantin-Alojat u provinciji Severni Kivu, žarištu epidemije ebole koja hara Kongom, naveli su zvaničnici, prenosi Rojters.

Pacijenti iz obližnje bolnice su takođe pobegli, uključujući jedan potvrđeni slučaj obolelog i pet sumnjivih, među kojima tri visokorizična kontakta, rekao je Rojtersu glavni doktor u tom centru Kristijan Kakule Vulembera.

Militanti iz Udruženih demokratskih snaga, grupe koju je Islamska država priznala za podružnicu, zapalili su više kuća i ubili civile, rekao je teritorijalni upravnik pukovnik Šarl Omeonga.

Rekao je i da tačan broj žrtava još nije utvrđen zbog obilne kiše koja ometa operacije i istragu.

Vlasti su registrovale više od 10.000 slučajeva obolelih i 5.000 umrlih od ebole širom zemlje.

(Tanjug)