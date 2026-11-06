GORE ŽICE NA RELACIJI BERLIN–VAŠINGTON: Merc postavio TRAMPU ULTIMATUM o kojem bruji ceo svet!
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc poručio je američkom predsedniku Donaldu Trampu da svaki mirovni sporazum o Ukrajini mora biti postignut uz saglasnost svih članica NATO-a, saopštio je portparol nemačke vlade Štefan Kornelijus.
Merc i Tramp razgovarali su telefonom tokom prethodne noći, a glavna tema razgovora bilo je rešavanje sukoba u Ukrajini, prenose nemački mediji.
„Obe strane saglasile su se da rat u Ukrajini mora biti okončan što je pre moguće. Osim toga, svaki mirovni sporazum mora biti postignut uz saglasnost svih partnera u NATO-u“, naveo je Kornelijus.
Prema njegovim rečima, Merc je tokom razgovora ponovo insistirao na učešću partnera iz NATO-a u mirovnim pregovorima o Ukrajini.
Prethodno je Tramp izjavio da su Moskva i Vašington blizu postizanja dogovora koji se ne bi odnosio samo na rešavanje ukrajinskog sukoba, već i na bezbednost Evrope u celini.
Američki predsednik potvrdio je da se sastao sa specijalnim predstavnikom predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kirilom Dmitrijevom, sa kojim je razgovarao o detaljima mogućeg sporazuma, ali nije želeo da otkrije njihovu sadržinu.
Tramp je izrazio uverenje da će budući dogovor biti sveobuhvatan i da će naići na pozitivne reakcije svih strana.
Naredna runda pregovora Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država planirana je za 10. i 11. novembar u Abu Dabiju, gde bi jedna od glavnih tema trebalo da budu bezbednosne garancije. Prema najavama, rusku delegaciju predvodiće pomoćnik predsednika Rusije Vladimir Medinski.
sputnikportal.rs
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