Svet

IZVEŠTAJ SA FRONTA: Ruska vojska za nedelju dana neutralisala 7.900 ppribadnika VSU, oboreno 5.315 dronova

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

06. 11. 2026. u 16:11

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RUSKE snage tokom protekle nedelje neutralisale više od 7.900 neprijateljskih vojnika i oborile 5.315 bespilotnih letelica, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

ИЗВЕШТАЈ СА ФРОНТА: Руска војска за недељу дана неутралисала 7.900 пприбадника ВСУ, оборено 5.315 дронова

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

U periodu od 31. oktobra do 6. novembra ove godine, Oružane snage Ruske Federacije izvele su jedan masovni udar i 11 grupnih udara. Izvedeni su udari na 14 teretnih brodova koji su u Ukrajinu dopremali oružje, vojnu tehniku i robu dvostruke namene za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, navodi se u nedeljnom izveštaju o toku Specijalne operacije.

Jedinice grupe trupa "Sever" tokom protekle nedelje neutralisale su do 1.310 pripadnika ukrajinske vojske, 12 oklopnih borbenih vozila, 94 motorna vozila, dva artiljerijska sistema i devet stanica za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su 1.380 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, 12 oklopnih borbenih vozila, 97 motornih vozila, šest artiljerijskih sistema i 16 stanica za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 1.270 neprijateljskih vojnika, 10 oklopnih borbenih vozila, 186 motornih vozila, sedam artiljerijskih sistema i tri stanice za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su više od 2.380 ukrajinskih vojnika, 45 oklopnih borbenih vozila, 53 motorna vozila, šest artiljerijskih sistema i 12 stanica za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su više od 1.410 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, 14 oklopnih borbenih vozila, 36 motornih vozila, artiljerijski sistem i dve stanice za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su do 170 neprijateljskih vojnika, a uništeno je 65 vozila, artiljerijski sistem i osam stanica za elektronsko ratovanje.

Sistemi PVOoborili su jednu navođenu avio-bombu, četiri krstareće rakete dugog dometa "flamingo", šest krstarećih raketa dugog dometa "neptun"(dugi neptun), dva projektila raketnog sistema HIMARS, kao i 5.315 bespilotnih letelica.

(rt.rs)

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