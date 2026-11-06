DAN KOJI SVI ČEKAJU: Predsednik Izraela otkrio kada će doneti konačnu odluku
PREDSEDNIK Izraela Isak Hercog rekao je da je lider stranke "Jašar" Gadi Ajzenkot dobio 67 glasova podrške za premijera, ali da će mandat novom premijeru predati tek u nedelju.
Hercog je rekao da će održati dalje razgovore sa liderima stranaka kako bi utvrdio ko je u stanju da formira vladu, uprkos tome što je Ajzenkot dobio većinu preporuka za premijera, prenose mediji.
Na kraju konsultacija sa svim frakcijama Kneseta, Hercog kaže da su predstavnici frakcija od ukupno 67 poslanika preporučili da se Ajzenkotu poveri formiranje vlade, dok su frakcije od ukupno 46 poslanika preporučile premijera Benjamina Netanijahua.
Ali, ovlašćenje koje mi je dato zakonom jeste da utvrdim ko ima mogućnost da formira vladu, a to nije sasvim jasno s obzirom na međusobne vetoe između blokova i unutar samih blokova", rekao je predsednik Izraela.
Hercog je dodao da će pokušati da razjasni situaciju "direktno i brzo" u ličnim razgovorima sa nekim liderima stranaka i namerava da dodeli mandat za formiranje vlade u nedelju.
- U ovim razgovorima, nameravam da učinim sve što je potrebno kako bih ohrabrio strane da se međusobno udruže i izgrade stabilnu i dobru vladu za narod Izraela - zaključio je on.
Na parlamentarnim izborima u Izraelu, održanim 27. oktobra, nijedna stranka nije dobila većinu od 61 mesta potrebnu za formiranje vlade, pri čemu je Netanijahuov blok osvojio 53 mesta, a opozicioni blok Gadija Ajzenkota 48 mesta, dok su arapske stranke osvojile 19 mesta.
(Sputnjik)
Preporučujemo
HLADAN TUŠ ZA NETANJAHUA: Gadi Ajzenkot dobio podršku za formiranje vlade
06. 11. 2026. u 09:19
"KAO GROM IZ VEDRA NEBA": Tramp ukida vojnu pomoć Izraelu - hitno se oglasio Isak Hercog
06. 11. 2026. u 08:26
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)