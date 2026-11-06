UPOZORENJE IZ RUSIJE: Teroristi se okreću Kijevu zbog opasne tehnologije dronova
MEĐUNARODNE terorističke organizacije pokazuju pojačano interesovanje za saradnju sa Kijevom radi dobijanja tehnologija za upotrebu bespilotnih letelica, izjavio je zamenik direktora Spoljne obaveštajne službe (SVR) Rusije Mihail Maksimovič.
- Na teritoriji Afrike, posebno u Maliju, prema informacijama SVR, emisari Glavne uprave obaveštajne službe Ministarstva odbrane Ukrajine organizuju kurseve za obuku operatera bespilotnih letelica, uključujući i dronove-kamikaze - rekao je Maksimovič u Samarkandu na skupu „Dijalog (Šangajske organizacije za saradnju) ŠOS plus o pitanjima bezbednosti“.
Prema njegovim rečima, nastala situacija zahteva proširenje prakse preventivnog suprotstavljanja terorističkim pretnjama uz primenu svih raspoloživih instrumenata – zakonodavnih, ekonomskih i obaveštajnih.
O radu stranih obaveštajnih službi
Aktivnosti stranih obaveštajnih službi usmerene na vrbovanje i subverzivno delovanje sve više se premeštaju u sajber prostor, primetio je on.
Prvi „Dijalog ŠOS plus o pitanjima bezbednosti“ održava se u Samarkandu 5. i 6. novembra, a na njemu učestvuju predstavnici specijalnih službi zemalja Šangajske organizacije za saradnju i međunarodnih organizacija.
(RT Balkan)
Preporučujemo
KIJEVU PRETI ENERGETSKI KOLAPS: Kličko otkrio šta se dešava sa ključnim objektima
05. 11. 2026. u 14:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)