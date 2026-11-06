Svet

UPOZORENJE IZ RUSIJE: Teroristi se okreću Kijevu zbog opasne tehnologije dronova

D.D.

06. 11. 2026. u 09:21

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MEĐUNARODNE terorističke organizacije pokazuju pojačano interesovanje za saradnju sa Kijevom radi dobijanja tehnologija za upotrebu bespilotnih letelica, izjavio je zamenik direktora Spoljne obaveštajne službe (SVR) Rusije Mihail Maksimovič.

УПОЗОРЕЊЕ ИЗ РУСИЈЕ: Терористи се окрећу Кијеву због опасне технологије дронова

foto: Dmytro Sheremeta / Alamy / Profimedia

- Na teritoriji Afrike, posebno u Maliju, prema informacijama SVR, emisari Glavne uprave obaveštajne službe Ministarstva odbrane Ukrajine organizuju kurseve za obuku operatera bespilotnih letelica, uključujući i dronove-kamikaze - rekao je Maksimovič u Samarkandu na skupu „Dijalog (Šangajske organizacije za saradnju) ŠOS plus o pitanjima bezbednosti“.

Prema njegovim rečima, nastala situacija zahteva proširenje prakse preventivnog suprotstavljanja terorističkim pretnjama uz primenu svih raspoloživih instrumenata – zakonodavnih, ekonomskih i obaveštajnih.

O radu stranih obaveštajnih službi

Aktivnosti stranih obaveštajnih službi usmerene na vrbovanje i subverzivno delovanje sve više se premeštaju u sajber prostor, primetio je on.
Prvi „Dijalog ŠOS plus o pitanjima bezbednosti“ održava se u Samarkandu 5. i 6. novembra, a na njemu učestvuju predstavnici specijalnih službi zemalja Šangajske organizacije za saradnju i međunarodnih organizacija.

(RT Balkan)

 

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