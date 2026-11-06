HLADAN TUŠ ZA NETANJAHUA: Gadi Ajzenkot dobio podršku za formiranje vlade

NOVI premijer Izraela će po svemu sudećim biti Gadi Ajzenkot, lider stranke Jašar, nakon što je u četvrtak uveče dobio podršku većine članova Kneseta.

Foto: Tanjug/AP Photo/Baz Ratner

Predsednik Izraela Isak Hercog saopštio je da je Ajzenkota podržalo 67 poslanika, dok je aktuelnog premijera Benjamina Netanjahua podržalo samo 46. Iako je ovo "jasan rezultat", Hercog je najavio još jedan krug sastanaka sa vođama stranaka pre imenovanja mandatara u nedelju.

Jašar je pozvala Hercoga da "što pre" poveri mandat Ajzenkotu, navodeći da je 67 glasova najveća podrška mandataru još od 2015.

Na izborima 27. oktobra je Ajzenkotov blok dobio 48 mandata, dok je Netanjahuova koalicija dobila 53. Dve arapske stranke, Ra'am i Združena lista, dobile su rekordnih 19 mandata i time postale odlučujući faktor.

Lider Ra'ama, Mansur Abas, odbio je Ajzenkotov zahtev da Hamas prizna kao terorističku organizaciju, ali je izrazio nadu da će Netanjahuov protivnik sastaviti "dobru vladu".

Šef Združene liste Jusef Džabarin saopštio je da se njegovi birači po mnogo čemu ne slažu sa Ajzenkotom, ali da su glasali za promene.

- Nismo birali između dobrog i boljeg, već onoga što smo videli kao manje i veće zlo - rekao je Džabarin.

Iako su Ra'am i Združena lista podržale Ajzenkotov izbor za premijera, tri jevrejske stranke iz njegove koalicije su protiv njihovog ulaska u vladu. S druge strane, Netanjahu je ostao bez podrške stranke Ujedinjeni Tora judaizam (UTJ), koja predstavlja versku zajednicu Hareda.

Avigdor Liberman, lider partije Jisrael Beitenu koja je u koaliciji sa Ajzenkotom, saopštio je istog dana da više nije protiv saradnje sa Haredima. Kako navode izraelski mediji, to bi moglo da znači kombinaciju u kojoj bi UTJ mogla da podrži Ajzenkotov blok i tako obezbedi da u novoj vladi ne sede arapski ministri.

Liberman bi u zamenu za omekšavanje stava mogao da bude premijer u rotaciji sa Ajzenkotom, dok bi Haredi ponovo dobili izuzeće od vojne službe, koje je ukinuo Netanjahu.

Konstituisanje novog Kneseta je zakazano za 10. novembar, a prva tačka dnevnog reda je glasanje o novom predsedavajućem, kako bi se smenio Amir Ohana iz Netanjahuovog Likuda.

(RT Balkan)

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