ALARMANTNI PODACI: U više gradova BiH nezdrav vazduh
VAZDUH je jutros nezdrav za osetljive grupe stanovništva u više gradova BiH - Travniku, Kaknju, Maglaju, Zenici i Sarajevu, pokazuju merenja ou 8.00 sati.
Indeks kvaliteta vazduha u Travniku je bio 134, Kaknju 131, Maglaju 113, Zenici 104 i Sarajevu 102, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".
Ljudi koji imaju problema sa organima za disanje, srčani bolesnici, stariji, kao i trudnice i deca trebalo bi da smanje produžena ili veća naprezanja tokom boravka napolju.
Vrednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 opasan po zdravlje.
(Tanjug)
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