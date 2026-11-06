MAKRON POTPUNO PONIŽEN: Podrška francuskom predsedniku dotakla istorijsko dno
PODRŠKA predsednika države Emanuela Makrona među narodom u Francuskoj u novembru je iznosila 13 odsto, što je najgori rejting nekog francuskog predsednika otkako se prati stav javnog mnjenja.
Prema podacima kompanije „Elab“ koja je sprovela anketu, za mesec dana njegov rejting je opao za četiri procentna poena, a u poređenju sa avgustom – za 11.
Jedini francuski predsednik koji je imao tako nizak reting je bio Fransoa Oland, kojeg je u novembru 2016. godine podržavalo samo 14 odsto građana.
Podsetimo, kompanija „Verijan“ (ranije Ipsos) je u oktobru 2025. godine zabeležila da Makrona podržava svega 11 odsto građana, što je u rangu sa istorijski najnižim rejtingom Olanda s kraja 2016. godine.
(Sputnjik)
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