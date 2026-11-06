Svet

MAKRON POTPUNO PONIŽEN: Podrška francuskom predsedniku dotakla istorijsko dno

Ivana Manić

06. 11. 2026. u 09:56

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PODRŠKA predsednika države Emanuela Makrona među narodom u Francuskoj u novembru je iznosila 13 odsto, što je najgori rejting nekog francuskog predsednika otkako se prati stav javnog mnjenja.

МАКРОН ПОТПУНО ПОНИЖЕН: Подршка француском председнику дотакла историјско дно

Foto: /X/@MarioNawfal

Prema podacima kompanije „Elab“ koja je sprovela anketu, za mesec dana njegov rejting je opao za četiri procentna poena, a u poređenju sa avgustom – za 11.

Jedini francuski predsednik koji je imao tako nizak reting je bio Fransoa Oland, kojeg je u novembru 2016. godine podržavalo samo 14 odsto građana.

Podsetimo, kompanija „Verijan“ (ranije Ipsos) je u oktobru 2025. godine zabeležila da Makrona podržava svega 11 odsto građana, što je u rangu sa istorijski najnižim rejtingom Olanda s kraja 2016. godine.

(Sputnjik)

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