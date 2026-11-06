Kakav maler - Srbin operisan, najverovatnije je već završio ovu sezonu.

Loše vesti za Leće, ali i selektora "orlova".

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Srpski fudbaler Ivan Ilić (25) baš nema sreće ove sezone. Naš reprezentativac je morao na operaciju, posle neugodne povrede mišića zadnje loše, zbog čega ga na terenu sigurno neće biti do kraja ove godine.

Centralni vezista je išao u Finsku, tačnije u Turku, gde je hirurški zahvat obavio poznati profesor Lase Lempainen. Iako je prvobitno bilo saopšteno da bi na proleće mogao da se vrati treninzima, sada informacije sa juga Italije nisu ohrabrujuće. Postoji ozbiljan rizik da je rođeni Nišlija čak i završio ovu sezonu.

Momak koji je ponikao u Crvenoj zvezdi je letos bio na raskrsnici, raspravljalo se gde će nastaviti karijeru, a na kraju je iz Torina otišao u Leće, na pozajmicu sa pravom otkupa. Odigrao je samo pet utakmica u Seriji A i upisao dve asistencije, čime je nagovestio da i te kako može da bude važan faktor u timu Euzebija di Frančeska, koji će se, izvesno je, boriti za opstanak u elitnom rangu.

Nema sumnje, ukoliko se crne slutnje oko Ilića obistine, biće to ogroman udarac za klub iz pokrajine Apulija. Pritom, to bi ujedno i značilo da neće otkupiti bivšeg člana Mančester sitija, NAC Brede i Verone, koji bi na leto morao da se vrati u tabor "bikova", s kojima ima aktivan ugovor do juna 2028. godine.